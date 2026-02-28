- Anzeige -
Premier League

Premier League: Manchester City verkürzt Rückstand auf Arsenal

  • Aktualisiert: 28.02.2026
  • 20:26 Uhr
  • SID

Manchester City hat seine Pflichtaufgabe im Titelrennen der Premier League auch ohne den angeschlagenen Torjäger Erling Haaland gelöst.

Pep Guardiolas Manchester City bezwang Aufsteiger Leeds United mit dem deutschen Teammanager Daniel Farke auswärts 1:0 (1:0) und verkürzte den Rückstand auf Spitzenreiter FC Arsenal wieder auf zwei Punkte.

Der Favorit benötigte am Samstagabend eine lange Anlaufzeit, die Anfangsphase gehörte Farkes Team. Doch Angreifer Dominic Calvert-Lewin (4., 17.) konnte gute Gelegenheiten nicht nutzen.

Semenyo mit dem erlösenden City-Tor

Stattdessen traf Haalands Sturmkollege Antoine Semenyo (45.+2) für das stärker werdende City zum Tor des Tages. Manchester ist seit nun neun Pflichtspielen (acht Siege) ungeschlagen.

Neuzugang in High Heels? Dragqueen unterschreibt Vertrag

Mit 59 Punkten bleibt City Arsenal (61) auf den Fersen. Die Gunners sind am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) im Londoner Derby gegen den FC Chelsea gefordert, haben dann aber ein Spiel mehr als Guardiolas Team absolviert.

