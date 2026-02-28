Premier League: Manchester City verkürzt Rückstand auf Arsenal

Manchester City hat seine Pflichtaufgabe im Titelrennen der Premier League auch ohne den angeschlagenen Torjäger Erling Haaland gelöst.

Pep Guardiolas Manchester City bezwang Aufsteiger Leeds United mit dem deutschen Teammanager Daniel Farke auswärts 1:0 (1:0) und verkürzte den Rückstand auf Spitzenreiter FC Arsenal wieder auf zwei Punkte.

Der Favorit benötigte am Samstagabend eine lange Anlaufzeit, die Anfangsphase gehörte Farkes Team. Doch Angreifer Dominic Calvert-Lewin (4., 17.) konnte gute Gelegenheiten nicht nutzen.