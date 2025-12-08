- Anzeige -
MLS

Major League Soccer: Schwangerschaft erfunden - Haftstrafe für Erpresserin von Heung-min Son

  • Aktualisiert: 08.12.2025
  • 07:10 Uhr
  • SID

Die Frau, die behauptete, von Los-Angeles-Star Heung-min Son schwanger zu sein, wurde zu einer Haftstrafe verurteilt. Der Südkoreaner kann damit aufatmen.

Die Frau, die den südkoreanischen Fußballstar Heung-min Son mit einer erfundenen Schwangerschaft erpresst hatte, ist zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Das berichtete "Yonhap News TV". Ihr Komplize muss zwei Jahre in Haft.

Die Frau soll dem damaligen Kapitän der Tottenham Hotspur, mittlerweile in Diensten des Los Angeles FC, im Juni vergangenen Jahres mitgeteilt haben, von ihm schwanger zu sein und Schweigegeld in Höhe von umgerechnet rund 170.000 Euro gefordert haben.

LAFC: Heung-min Son zeigt Erpresserin an

Medienberichten zufolge soll sie das Geld anschließend für Luxusartikel ausgegeben haben. In diesem Jahr versuchte sie es mit ihrem Komplizen erneut, Son zeigte das Duo daraufhin an.

Im vergangenen Monat war Son bei einer nichtöffentlichen Verhandlung als Zeuge aufgetreten. Die Frau und der Mittäter befinden sich seit Mai in Haft.

