Die Frau, die behauptete, von Los-Angeles-Star Heung-min Son schwanger zu sein, wurde zu einer Haftstrafe verurteilt. Der Südkoreaner kann damit aufatmen.

Die Frau, die den südkoreanischen Fußballstar Heung-min Son mit einer erfundenen Schwangerschaft erpresst hatte, ist zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Das berichtete "Yonhap News TV". Ihr Komplize muss zwei Jahre in Haft.

Die Frau soll dem damaligen Kapitän der Tottenham Hotspur, mittlerweile in Diensten des Los Angeles FC, im Juni vergangenen Jahres mitgeteilt haben, von ihm schwanger zu sein und Schweigegeld in Höhe von umgerechnet rund 170.000 Euro gefordert haben.