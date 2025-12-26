Manchester City - "Alles gut": Erling Haaland kontert Pep Guardiola nach Gewichtskontrolle

Fußballstar Erling Haaland hat mit Humor auf die angekündigte Gewichtskontrolle seines Trainers Pep Guardiola reagiert.

Der Stürmer des englischen Topklubs Manchester City teilte an den Weihnachtstagen ein Foto, auf dem er auf einer Waage steht. 94,4 kg zeigt das Gerät an. "Alles gut!", schrieb der 1,95 m große Norweger dazu mit einem Augenzwinkern.

Guardiola hatte vor der kurzen Weihnachtspause verraten, dass alle Spieler vor den Feiertagen gewogen worden seien. Für den Fall, dass einige von ihnen beim Festtagsschmaus zu sehr zugeschlagen haben sollten, drohte der Coach gar, sie aus dem Kader für die kommende Premier-League-Partie am Samstag (13.30 Uhr) bei Nottingham Forest zu streichen.

"Sie kommen am 25. zurück, und ich werde dort sein, um zu kontrollieren, wie viele Kilo sie zugenommen haben, ob sie fett geworden sind", sagte Guardiola: "Wenn sie nach drei Tagen zurückkommen, möchte ich sehen, wie sie aussehen. Sie dürfen essen, aber ich möchte sie kontrollieren." Ein Spieler, der vor Weihnachten in Topform war und danach drei Kilo mehr wiege, werde "in Manchester bleiben", so Guardiola: "Er wird nicht mit nach Nottingham reisen."

Haaland dürfte aber dabei sein. Der Angreifer ist in dieser Saison ohnehin unverzichtbar für City: In 23 Pflichtspielen erzielte er bislang 25 Tore.