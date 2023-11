Mario Basler nach Kritik an Mesut Özil von Vater Mustafa zurechtgewiesen

Daraufhin reagierte Basler deutlich bei "Sport1": "Wenn ich was zu sagen hätte, würde ich ihn nicht mehr nach Deutschland lassen! Für mich war er ein Spieler, der großes Talent hatte, aber so groß, wie er gemacht wurde, war er für mich nicht. Klar ist er Weltmeister geworden, aber wir sind nicht wegen ihm Weltmeister geworden!"

"Mein großer Wunsch wäre es, dass er zum Beispiel eines Tages für den DFB arbeitet, im Team-Management oder in irgendeiner beratenden Funktion wie etwa Ausländer-Integration", so Özils Vater ebenfalls bei der "Sport Bild".

"Die Aussage von Mario Basler, wenn er etwas zu sagen hätte, dann würde er Mesut nicht mehr nach Deutschland lassen, ist krass - und völlig unakzeptabel! Das grenzt an Hetze. Das verurteile ich", wird er von der "Sport Bild" zitiert.

"Mein Sohn ist in Deutschland geboren, hier aufgewachsen, er wurde eingebürgert, er hat alles dafür gegeben, damit Deutschland 2014 Weltmeister wurde und steht aus meiner Sicht für eine gelungene Integration. Ich verstehe nicht, wieso Mario Basler als Einziger verbal so drastisch um sich schlägt, wenn es um meinen Sohn geht. Denn Mesut hat ihm nichts getan. Die Art und Weise sowie seine Wortwahl zuletzt sind eine Frechheit gewesen", verteidigt er seinen Sohn Mesut.

Diese scharfen Äußerungen des früheren Nationalspielers ließ Mustafa Özil nicht einfach so im Raum stehen. Neben der bereits eingangs zitierten Aussage, mit der er Basler zurechtwies, nahm er auch Mesut in Schutz.

Mustafa Özil vs. Mario Basler: "Art und Weise eine Frechheit"

Mustafa Özil äußert Vermutung für Basler-Kritik an Sohn Mesut

Er gab zudem auch eine Vermutung preis, weshalb Balser so deutlich wurde. Demnach habe Roger Wittmann, Spielerberater und Schwager von Basler, Mesut noch während dessen Zeit bei Schalke 04 unter Vertrag nehmen wollen. Die Özils lehnten jedoch ab. "Vielleicht ist man deshalb heute noch sauer", so Mustafa Özil, der zudem meinte, dass sich Basler in Zukunft mit Kommentaren zurückhalten solle.

Zuletzt stand Mesut Özil in der Türkei bei Istanbul Basaksehir unter Vertrag, im März 2023 beendete er schließlich seine Karriere. Der mittlerweile 35-Jährige gewann neben der WM 2014 auch die spanische Meisterschaft mit Real Madrid, vier Mal mit Arsenal den FA Cup sowie ein Mal den DFB-Pokal während seiner Zeit bei Werder Bremen.