RECORD DATE NOT STATED Esta fotografia de 1998 muestra al entrenador de la seleccion brasilena de futbol, Mario Zagallo, durante la final de la Copa del Mundo contra Francia, en la que Brasil perdio 0-3. EDITORIAL USE ONLY *** This 1998 photograph shows the coach of the Brazilian national soccer team, Mario Zagallo, during the World Cup final against France, in which Brazil lost 3-0 EDITORIAL USE ONLY PUBLICATIONxNOTxINxBRAxARGxCOLxVENxPERxCHIxECUxBOLxURUxPARxGUY Copyright: xGDA/LaxNacion/CostaxRicax-xTodosxlosxderechosxreservados.xProhibidoxelxusoxoxreproduccionxdexestaximagenxenxCostaxRicax GABRIELxBOUYSx crlanacionpic129648

