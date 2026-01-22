"Ich wurde immer gefragt, ob ich was trinken möchte. Ich habe gesagt, dass ich ein stilles Wasser nehme. Dann hat er mir einen Plastikbecher gebracht, mit stillem Wasser. Aber das Wasser war nicht klar. Er meinte dann, das sei normales Wasser. Ich habe einen Schluck getrunken und es schmeckte auch wie Wasser", sagte Kruse.

"Bei uns gibt es ja ein, zwei Witzbolde. Und im Nachhinein ist man ja immer schlauer und sieht dann die Hinweise", erzählt der Linksfuß in seinem Podcast "Flatterball", den er mit Ex-Profi Martin Harnik betreibt.

Ex-Nationalspieler Max Kruse war mit seiner Berliner Bezirksliga-Mannschaft, dem BSV Al-Dersimspor II, im Trainingslager in Ägypten. Am letzten Abend wurde der 37-Jährige von seinen Mitspielern geprankt.

Max Kruse wurde von seinen Bezirksliga-Teamkollegen im Traingslager geprankt. Auf dem Rückflug nach Deutschland hatte der Ex-Nationalspieler dadurch ein ernstes Problem.

Max Kruse nach Prank im Trainingslager mit Dauererektion im Flugzeug

Das Wasser tauschte er persönlich aus. Anschließend gab es allerdings noch andere Getränke, bei denen Kruse nichts auffiel: "Der Junge fragt mich nie, ob ich was trinken will und fragt mich dann wieder, ob ich was trinken will. Aber ich war beim Kartenspielen und hatte den Kopf ein bisschen ausgeschaltet. Ich habe gesagt: Bring mir einen Virgin Colada ohne Alkohol. Ich habe dann einen getrunken und noch einen."

Dann ergänzt er: "Irgendwann fingen meine Jungs an, so nebenbei Pornos anzumachen. Einer fragte dann: Bist du nicht auch horny? Ich habe es nicht gecheckt. Sie haben es dann aufgelöst. Sie haben mir Vollgas Viagra in meine Getränke reingeballert."

Und weiter: "Es sind nicht mehr Tabletten, es gibt so Blätter. Die legt man ins Getränk und dann lösen die sich auf. Deswegen habe ich nichts gemerkt."

Der Scherz sorgte bei Kruse am nächsten Morgen noch für eine Dauererektion: "Am Sonntag sind wir dann fünf Stunden zurückgeflogen. Ich habe da drei Stunden mit einem Rohr gesessen."

Kruses Ehefrau Dilara fand den Scherz nicht lustig: "Ich fand es nicht so schlimm und ein bisschen lustig. Aber Dilara fand es nicht witzig. Sie meinte, es sei gefährlich und man kann an einer Überdosis Viagra sterben. Aber dafür muss schon viel passieren. Mir wurden jetzt nicht 20 Blätter reingeballert, sondern angeblich nur zwei. Ich glaube, es war ein bisschen mehr."

Der ehemalige Bundesliga-Star hatte nach eigenen Angaben noch Tage danach Schmerzen. Deshalb habe er sich in Dassendorf, bei seinem zweiten Verein im Raum Hamburg, vor dem Training zum Physiotherapeuten begeben.

