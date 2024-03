Max Kruse packt aus: So verlor er 75.000 Euro im Taxi

Eine andere Geschichte dürfte den Fans noch immer in Erinnerung geblieben sein. Im Jahr 2016 verlor der Ex-Profi (u. a. VfL Wolfsburg, Werder Bremen, SC Paderborn) nach einem Casino-Besuch einen Rucksack im Taxi. Inhalt: 75.000 Euro in Bar.

In seinem Podcast "Flatterball" (gemeinsam mit Ex-Mitspieler Martin Harnik) erklärt Kruse nun, wie es dazu kam. "Ich saß mit zwei Frauen auf dem Rücksitz, da habe ich die Augen nicht auf dem Rucksack. Ich musste in der Mitte sitzen und habe mir gedacht: Rucksack in Kofferraum ist doch kein Problem", verrät er und ergänzt: "Damals war ich noch anfälliger für das weibliche Geschlecht."

Beim Aussteigen habe er den Rucksack schlicht weg vergessen. „Ich war da gerade in einer anderen Welt", erklärt der Ex-Nationalspieler und heutige Teammanager in der Baller League (LIVE auf PROSIEBEN MAXX, JOYN und im Stream auf ran.de.)

Aufgefallen sei ihm der Verlust erst, als er im angesteuerten Restaurant 45 Minuten später bezahlen wollte. "Natürlich habe ich mich geärgert", kommentiert Kruse den Vorfall.

Im Nachgang habe er Anzeige erstattet und versucht, den Taxifahrer ausfindig zumachen. Bekanntermaßen ohne Erfolg.