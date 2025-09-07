Medien: Nagelsmann plant vier Startelf-Wechsel

Bundestrainer Julian Nagelsmann plant für das zweite WM-Qualifikationsspiel gegen Nordirland angeblich mit vier Wechseln in seiner Startelf. Das berichtet die Bild vor der Partie am Sonntag (20.45 Uhr/RTL) in Köln. Nach dem Debakel in der Slowakei zum Auftakt (0:2) müssten Serge Gnabry, Maximilian Mittelstädt, Angelo Stiller und Debütant Nnamdi Collins auf die Bank, dies seien "die bisherigen Planungen" des Bundestrainers, hieß es.

Nagelsmann, der nach drei Pflichtspielpleiten nacheinander deutlich mehr Emotionalität gegen die Nordiren fordert, hatte vor dem Abschlusstraining am Samstagabend betont, dass personell "sicher ein bisschen was passieren" werde, aber auch nicht zu viel. Drei Tage nach der Niederlage in Bratislava brauche es Spieler, "die auf die Situation passen".

Als Alternative für Collins kommt rechts hinten der Dortmunder Waldemar Anton infrage, neben Kapitän Joshua Kimmich und Leon Goretzka könnte Leverkusens Robert Andrich im Mittelfeldzentrum auflaufen. Auf der Gnabry-Seite gelten Karim Adeyemi, Paul Nebel oder Jamie Leweling als Kandidaten. Nach Mittelstädt ist David Raum die erste Option für die linke Abwehrseite.

"Am Ende weiß jeder Spieler, was auf dem Spiel steht und wie wichtig das Spiel für uns ist", sagte Nagelsmann der Sportschau: "Tabellarisch und punktemäßig, aber auch von der Gesamtstimmung."