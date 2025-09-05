Anzeige
WM QUALIFIKATION

WM-Qualifikation: Wer zeigt Deutschland vs. Nordirland heute live im Free-TV, im Stream und im Ticker?

  • Aktualisiert: 06.09.2025
  • 23:57 Uhr
  • ran.de

Die deutsche Nationalmannschaft trifft im zweiten Spiel der WM-Qualifikation zuhause auf Nordirland. Hier läuft die Partie im Free-TV und Livestream.

Deutschlands Nationalmannschaft steht gewaltig unter Druck. Nach der peinlichen 0:2-Pleite gegen die Slowakei muss in  der WM-Qualifikation für die Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko unbedingt ein Sieg her.

Im zweiten Qualifikationsspiel trifft die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann am Sonntagabend ab 20:45 Uhr in Köln auf Nordirland.

Zuletzt siegte Deutschland in den zurückliegenden neun Länderspielen in Folge gegen die Nordiren. Das bislang letzte Aufeinandertreffen gab es im Rahmen der EM-Qualifikation im November 2019. Damals gewann das DFB-Team in Frankfurt am Main souverän mit 6:1.

Ein souveräner Sieg ist nach der extrem schwachen Leistung in Bratislava derweil aber alles andere als als erwartbar. ran hat alle Infos zu der Partie.

Das Wichtigste in Kürze

  • Kommentar. Nagelsmann steht wieder am Anfang

  • DFB-Blamage: Achtmal Note 5, zweimal Note 6

Deutschland vs. Nordirland heute live im Free-TV, Stream und Ticker: Wann ist das WM-Qualifikations-Spiel?

  • Spiel: Deutschland vs. Nordirland
  • Wettbewerb: WM-Qualifkation (2. Spieltag)
  • Datum: 07. September 2025
  • Uhrzeit: 20:45 Uhr
  • Austragungsort: RheinEnergieStadion (Köln)

WM-Qualifikation heute live: Läuft Deutschland - Nordirland im Free-TV?

Ja, die Partie Deutschland - Nordirland läuft live im Free-TV. Die ARD, das ZDF und RTL teilen sich die Rechte an den deutschen Quali-Spielen.

Das Match gegen Norirland wird von RTL gezeigt. Die Übertragung beginnt 30 Minuten vor dem Anpfiff um 20:15 Uhr.

Deutschland gegen Nordirland: Die WM-Qualifikation heute im Livestream verfolgen

Der Streaming-Anbieter RTL+ überträgt das Spiel im Livestream. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo notwendig.

WM-Qualifikation: Wo gibt's heute einen Ticker zum Deutschland-Spiel gegen Nordirland?

Einen Ticker zu Deutschland vs. Nordirland gibt es wie üblich auf ran.de und in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store).

Deutschland vs. Nordirland heute live: Alle Infos zur Übertragung des WM-Qualifikations-Match

  • Begegnung: Deutschland vs. Nordirland
  • Datum und Uhrzeit: 07. September; 20:45 Uhr
  • Trainer: Julian Nagelsmann (Deutschland), Michael O'Neill (Nordirland)
  • Free-TV: RTL
  • Pay-TV: -
  • Livestream: RTL+
  • Liveticker: ran.de, ran-App
