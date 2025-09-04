Die deutsche Nationalmannschaft erlebt zum Auftakt in die WM-Qualifikation ein Desaster. Jetzt muss alles auf Anfang gestellt werden, sonst droht ein historisches Fiasko. Ein Kommentar. Von Chris Lugert Es ist eine historische Blamage. Etwas, das es in der langen Geschichte des deutschen Fußballs noch nie gegeben hat. Zum allerersten Mal verliert eine deutsche Männer-Nationalmannschaft ein Auswärtsspiel in der WM-Qualifikation. Doch was noch schlimmer ist als der reine Fakt, ist der Auftritt in der Slowakei als solcher. Denn die 0:2-Niederlage war verdient, der Auftritt ein einziges, 90-minütiges Defizit in allen Bereichen. DFB-Noten: Totalausfall der deutschen Mannschaft

Stimmen zum Spiel: "Vielleicht auf weniger Qualität setzen" Und es ist auch ein hausgemachtes Fiasko. Bundestrainer Julian Nagelsmann rief im Vorfeld des Spiels ein Jahr der Entscheidung aus, die Zielsetzung lautete WM-Titel 2026. Aktuell wirken diese Aussagen völlig weltfremd. Vielmehr noch: Der Coach, der im Herbst 2023 kam und eine am Boden liegende Mannschaft übernahm, reißt derzeit mit Karacho seine eigene Aufbauarbeit wie eine Abrissbirne wieder ein. Völlig ohne Not beorderte er Joshua Kimmich wieder ins Mittelfeld, obwohl er selbst zugab, dass es keinen besseren Rechtsverteidiger in Deutschland gibt. Die Folge: Rechts hinten herrschte ein Qualitätsdefizit, das bereits gegen die Slowaken nicht zu kaschieren war.

Abwärtsstrudel des DFB-Teams geht weiter Die Abwehr mit Jonathan Tah und Antonio Rüdiger war nicht auf der Höhe und wirkte schlicht nicht wettbewerbsfähig. Der 200-Millionen-Euro-Angriff um Nick Woltemade und Florian Wirtz fand überhaupt keine Bindung zum Spiel. Von Automatismen und Abläufen war nichts zu sehen. Die deutsche Mannschaft befindet sich seit gut einem halben Jahr in einem unverkennbaren Abwärtsstrudel, der grundlegende Maßnahmen erfordert. Alles muss auf Anfang gestellt werden. Die Situation ist sogar noch prekärer als vor gut zwei Jahren unter Hansi Flick. Denn damals war die Qualifikation für die kommende EM als Gastgeber wenigstens sicher. Die WM-Teilnahme jedoch muss sich die Mannschaft erarbeiten - doch in der aktuellen Form erscheint selbst das nicht sicher.

Kimmich nach DFB-Blamage: „Bin kein Fan von Hoffnung“

Richtig, es fehlten Qualitätsspieler wie Jamal Musiala oder Kai Havertz verletzt. Doch eine Mannschaft wie jene, die in Bratislava auf dem Feld stand, muss dort gewinnen. Doch das geht nicht mit einer Mischung aus purer Selbstüberschätzung und mangelnder Einsatzbereitschaft, wie sie offen zur Schau gestellt wurde. "Es muss bei jedem Spieler ankommen, mit angezogener Handbremse jedes dritte Spiel zu gewinnen, das reicht einfach nicht", sagte Nagelsmann in der "ARD". So schafft es das deutsche Team noch zur WM Niemand an diesem Abend schien auch nur ansatzweise eine Einstellung zu diesem Spiel zu finden. Die Slowaken spielten mit Leidenschaft, mit Feuer, mit Begeisterung. All das ließ das deutsche Team komplett vermissen.

