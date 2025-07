Mexiko schlägt USA im Traumfinale um den Gold Cup

Titelverteidiger Mexiko hat das hart umkämpfte Traumfinale um den Gold Cup gegen Gastgeber USA gewonnen. Der Rekordsieger entschied das Endspiel in Houston nach Rückstand mit 2:1 (1:1) für sich und gewann das Kontinentalturnier zum zehnten Mal. Im kommenden Jahr richten die beiden benachbarten Rivalen gemeinsam mit Kanada die Fußball-WM aus.

Ein Kopfballtor von Edson Alvarez in der 77. Minute sorgte vor 71.000 Fans für die Entscheidung. Der Mittelfeldspieler von West Ham United hatte sich vor einem Jahr bei der Copa America an gleicher Stelle schwer verletzt. "Heute war ein sehr emotionaler Moment für mich. Seit wir wieder in Houston waren, habe ich an damals gedacht. Ich habe das Leben gebeten, mir den Spaß zurückzugeben", sagte Alvarez.

Die USA waren durch ein Tor des ehemaligen Bundesliga-Spielers Chris Richards (Bayern und Hoffenheim) schon in der vierten Minute in Führung gegangen. Raul Jimenez (27.) gelang der schnelle Ausgleich, danach war Mexiko die bessere Mannschaft und holte sich den verdienten Sieg.

Jimenez feierte sein Tor, indem er ein Trikot mit dem Namen und der Nummer 20 seines ehemaligen Teamkollegen Diogo Jota in den Händen hielt, der in der vergangenen Woche bei einem Unfall ums Leben gekommen war. "Er war während meiner zwei Jahre in Wolverhampton ein großartiger Teamkollege", sagte Jimenez nach dem Spiel: "Es ist wirklich hart, solche Nachrichten über jemanden zu hören, der einem so nahe stand und ein guter Freund war."