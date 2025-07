Trotz Rückstand! Mexiko schlägt USA im Traumfinale um den Gold Cup

Die Fußball-Nationalmannschaft von Mexiko gewinnt das Traumfinale um den Gold Cup gegen die USA - und das nach einem Rückstand.

Titelverteidiger Mexiko hat das hart umkämpfte Traumfinale um den Gold Cup gegen Gastgeber USA gewonnen. Der Rekordsieger entschied das Endspiel in Houston nach Rückstand mit 2:1 (1:1) für sich und gewann das Kontinentalturnier zum zehnten Mal. Im kommenden Jahr richten die beiden benachbarten Rivalen gemeinsam mit Kanada die Fußball-WM aus.

Ein Kopfballtor von Edson Alvarez in der 77. Minute sorgte vor 71.000 Fans für die Entscheidung. Der Mittelfeldspieler von West Ham United hatte sich vor einem Jahr bei der Copa America an gleicher Stelle schwer verletzt. "Heute war ein sehr emotionaler Moment für mich. Seit wir wieder in Houston waren, habe ich an damals gedacht. Ich habe das Leben gebeten, mir den Spaß zurückzugeben", sagte Alvarez.