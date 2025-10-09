Der Fußball verliert eine weitere Legende. Im Alter von 69 Jahren verstarb Boca Juniors-Coach Miguel Angel Russo an den Folgen einer Prostata-Krebs-Erkrankung.

Argentiniens Fußball trauert um einen seiner renommiertesten Trainer: Miguel Angel Russo, Coach der legendären Boca Juniors, ist im Alter von 69 Jahren an den Folgen einer Prostatakrebs-Erkrankung gestorben.

Russos Gesundheitszustand hatte sich in den vergangenen Wochen verschlechtert, das letzte Spiel unter ihm fand am 21. September gegen Central Cordoba (2:2) statt.

Details zu seinem Gesundheitszustand hatte Boca zuletzt nicht mitgeteilt. Argentinische Medien berichteten, dass der Trainer, bei dem 2017 Prostatakrebs diagnostiziert worden war, eine Harnwegsinfektion erlitten hatte.

Boca drückte in einer Erklärung "tiefe Trauer" über Russos Tod aus. "Miguel hinterlässt einen unauslöschlichen Eindruck in unserem Verein und wird immer ein Beispiel für Freude, Wärme und Hingabe sein", hieß es in einer Vereinsmitteilung.