Mit nur 15 Jahren in der Arsenal-Startelf: Coach Mikel Arteta zeigt sich schwer beeindruckt von Youngster Max Dowman. "Er tut einfach das, was er am besten kann, nämlich Fußball spielen", sagte der spanische Teammanager der "Gunners" nach dem 2:0-Erfolg im League Cup gegen Brighton & Hove Albion um Coach Fabian Hürzeler. Das Supertalent stand dabei als jüngster Spieler in der Klub-Geschichte in der Startformation der Londoner.

"Auch heute hat er wieder unglaubliche Fähigkeiten gezeigt", fügte Arteta an, der mit regelmäßigen Einsätzen von Dowman rechnet. Allerdings gelte es das Talent auch zu schützen. "Es gibt viele Dinge, die neu in seinem Leben sind", so Arteta: "Wir müssen sicherstellen, dass er die richtigen Schritte geht. Und er muss damit auch umgehen können." Es gehe alles "sehr, sehr schnell, und das müssen wir uns alle bewusst machen".

Auch in der Premier League ist Dowman schon zum Einsatz gekommen - er ist der zweitjüngste Spieler in der Historie der englischen Eliteliga. Einzig sein Teamkollege Ethan Nnaweri (heute 18) war bei seinem Debüt vor drei Jahren noch jünger.