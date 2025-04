MLS-Fehlstart von Los Angeles Galaxy: Ex-BVB-Star Marco Reus ist frustriert

MLS: Marco Reus aktuell verletzt

Am Mittwoch schied das Team zudem im Viertelfinale des Champions Cup gegen Tigres aus. "Es gab Veränderungen bei Spielern, die für uns wirklich wichtig sind", versuchte sich Reus an einer Erklärung:

"Einige sind verletzt, andere nicht mehr dabei. Und es kamen neue Spieler dazu, die etwas Zeit brauchen. Aber in diesem Sport hat man keine Zeit."

Auch der ehemalige deutsche Nationalspieler kann seiner Mannschaft derzeit nicht helfen - er laboriert an einer Knieverletzung, die ihn schon in der vergangenen Saison behinderte. "Wir müssen verstehen, dass unser Niveau, auch im Training, höher sein muss als im letzten Jahr", forderte der 35-Jährige, "denn jeder unserer Gegner will nun den Meister schlagen. Wir müssen nun eine Lösung und die richtige Chemie in unserem Team finden."

Wann Reus ins Team zurückkehrt, ist derzeit offen.