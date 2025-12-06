Thomas Müller kämpft mit Vancouver um den Titel in der MLS. Im Finale trifft die Bayern-Ikone auf Inter Miami mit Lionel Messi. Bei ran könnt ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

In der nordamerikanischen MLS kämpft der frühere Bayern-Star Thomas Müller um seinen ersten Titel. Mit seinem Klub Vancouver Whitecaps spielt er im Playoff-Finale gegen Inter Miami.

Damit trifft Müller mit seinem neuen Verein, für den er erst seit dem Sommer 2025 spielt, im Kampf um die MLS-Meisterschaft auf Lionel Messi, dem großen Star von Inter Miami.

Bei ran könnt ihr das Spiel ab 20:30 Uhr im Liveticker verfolgen.