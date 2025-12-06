- Anzeige -
- Anzeige -
MLS-Finale

MLS-Finale: Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps - Thomas Müller gegen Lionel Messi  im Liveticker

  • Aktualisiert: 06.12.2025
  • 18:09 Uhr

Thomas Müller kämpft mit Vancouver um den Titel in der MLS. Im Finale trifft die Bayern-Ikone auf Inter Miami mit Lionel Messi. Bei ran könnt ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

In der nordamerikanischen MLS kämpft der frühere Bayern-Star Thomas Müller um seinen ersten Titel. Mit seinem Klub Vancouver Whitecaps spielt er im Playoff-Finale gegen Inter Miami.

Damit trifft Müller mit seinem neuen Verein, für den er erst seit dem Sommer 2025 spielt, im Kampf um die MLS-Meisterschaft auf Lionel Messi, dem großen Star von Inter Miami.

Bei ran könnt ihr das Spiel ab 20:30 Uhr im Liveticker verfolgen.

- Anzeige -
- Anzeige -

+++ Update: 6. Dezember, 19:30 Uhr: Die Aufstellungen +++

Inter Miami:

Vancouver Whitecaps:

- Anzeige -
News und Videos zum Fußball
President Trump Attends World Cup Draw At Kennedy Center
News

WM 2026: Spielplan offiziell - DFB-Spiele terminiert

  • 06.12.2025
  • 18:35 Uhr
Will weiter in der MLS jubeln: Thomas Müller
News

MLS-Finale mit Thomas Müller und Lionel Messi: Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps heute im Livestream und Liveticker

  • 06.12.2025
  • 18:08 Uhr
Emiliano Buendia schockt Arsenal
News

Pleite im Villa Park: Arsenal verliert Topspiel

  • 06.12.2025
  • 18:07 Uhr
imago images 1069983227
News

FC Bayern zerlegt Stuttgart: Kane mit Dreierpack nach Einwechslung

  • 06.12.2025
  • 17:48 Uhr
Die Spieler gehen frühzeitig in die Kabine
News

Charlton: Partie nach Notfall abgebrochen - Fan verstorben

  • 06.12.2025
  • 17:48 Uhr
Kane
News

Bayern-Noten: Urbig und Joker Kane stark, Jackson schwach

  • 06.12.2025
  • 17:46 Uhr
Wolfsburgs Amoura (l.) beim Torjubel
News

Erster Sieg für Bauer: VfL Wolfsburg schlägt Union Berlin

  • 06.12.2025
  • 17:33 Uhr
BAU 16.08.2025 Stuttgart Fußball Franz Beckenbauer Supercup VfB Stuttgart vs. FC Bayern München, v.l. Angelo Stiller (VfB), Harry Kane (Bayern) *** BAU 16 08 2025 Stuttgart Soccer Franz Beckenbauer...
News

VfB Stuttgart vs. FC Bayern München heute live: Bundesliga im Free-TV, Livestream und im Liveticker - Ergebnis 0:5

  • 06.12.2025
  • 17:29 Uhr
Schimmer
News

Gegen Freiburg: Heidenheim mit nächstem späten Sieg

  • 06.12.2025
  • 17:29 Uhr
Jones
News

Pleiten-Serie beendet: St. Pauli punktet in Köln

  • 06.12.2025
  • 17:27 Uhr