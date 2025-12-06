MLS-Finale
MLS-Finale: Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps - Thomas Müller gegen Lionel Messi im Liveticker
- Aktualisiert: 06.12.2025
- 18:09 Uhr
Thomas Müller kämpft mit Vancouver um den Titel in der MLS. Im Finale trifft die Bayern-Ikone auf Inter Miami mit Lionel Messi. Bei ran könnt ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.
In der nordamerikanischen MLS kämpft der frühere Bayern-Star Thomas Müller um seinen ersten Titel. Mit seinem Klub Vancouver Whitecaps spielt er im Playoff-Finale gegen Inter Miami.
Damit trifft Müller mit seinem neuen Verein, für den er erst seit dem Sommer 2025 spielt, im Kampf um die MLS-Meisterschaft auf Lionel Messi, dem großen Star von Inter Miami.
Bei ran könnt ihr das Spiel ab 20:30 Uhr im Liveticker verfolgen.
+++ Update: 6. Dezember, 19:30 Uhr: Die Aufstellungen +++
Inter Miami:
Vancouver Whitecaps: