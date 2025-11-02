Fußball
MLS-Playoffs: Elfmeter-Krimi! Thomas Müller mit Vancouver Whitecaps im Viertelfinale
- Aktualisiert: 02.11.2025
- 08:54 Uhr
- SID
Thomas Müller erreicht in den MLS-Playoffs nach einem Elfmeterschießen die nächste Runde, Lionel Messi muss derweil ums Weiterkommen bangen.
Thomas Müller setzt seinen Siegeszug in der Major League Soccer (MLS) fort und steht mit den Vancouver Whitecaps im Viertelfinale der Playoffs. Mit seinem kanadischen Team holte der Weltmeister von 2014 beim Dallas FC ein 5:3 (1:1, 0:1) nach Elfmeterschießen. In der Best-of-three-Serie war es nach dem klaren 3:0 am vorigen Sonntag im zweiten Playoff-Spiel bereits der zum Weiterkommen benötigte zweite Sieg.
"Es war ein harter Kampf. Besonders in der ersten Halbzeit hat Dallas es uns schwergemacht", sagte Müller. Tatsächlich liefen die Kanadier dem 0:1 nach 25 Minuten bis in die Nachspielzeit hinterher. Den Ausgleich durch Torschütze Ralph Priso-Mbongue legte Müller nach einer Ecke in der Nachspielzeit per Kopf auf (90.+3).
Auch im anschließenden Elfmeterschießen übernahm der Ex-Münchener Verantwortung. Wie seine Mannschaftskollegen verwandelte Müller sicher vom Punkt, während Patrickson Delgado und Nolan Norris für die Texaner vergaben.
Messi muss um das Viertelfinale bangen
"Sowohl auf physischer als auch auf mentaler Ebene sind wir ein starkes Team. Jetzt müssen wir uns erholen und uns auf das nächste Spiel fokussieren", blickte der 36-Jährige voraus. Auf seine Whitecaps wartet dann der Sieger aus dem Duell zwischen dem Austin FC und dem Los Angeles FC.
Anders als Müller muss Superstar Lionel Messi noch um den Einzug ins Viertelfinale bangen. Beim Nashville FC unterlag Inter Miami mit 1:2 (0:2), der Argentinier erzielte den späten Anschlusstreffer (90.). Nachdem das Starensemble um den früheren Weltfußballer sowie Luis Suárez und Sergio Busquets das erste Spiel mit 3:1 für sich entschieden hatte, kommt es folglich am kommenden Samstag in Miami zum entscheidenden Aufeinandertreffen.