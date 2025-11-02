Thomas Müller erreicht in den MLS-Playoffs nach einem Elfmeterschießen die nächste Runde, Lionel Messi muss derweil ums Weiterkommen bangen.

Thomas Müller setzt seinen Siegeszug in der Major League Soccer (MLS) fort und steht mit den Vancouver Whitecaps im Viertelfinale der Playoffs. Mit seinem kanadischen Team holte der Weltmeister von 2014 beim Dallas FC ein 5:3 (1:1, 0:1) nach Elfmeterschießen. In der Best-of-three-Serie war es nach dem klaren 3:0 am vorigen Sonntag im zweiten Playoff-Spiel bereits der zum Weiterkommen benötigte zweite Sieg.

"Es war ein harter Kampf. Besonders in der ersten Halbzeit hat Dallas es uns schwergemacht", sagte Müller. Tatsächlich liefen die Kanadier dem 0:1 nach 25 Minuten bis in die Nachspielzeit hinterher. Den Ausgleich durch Torschütze Ralph Priso-Mbongue legte Müller nach einer Ecke in der Nachspielzeit per Kopf auf (90.+3).

Auch im anschließenden Elfmeterschießen übernahm der Ex-Münchener Verantwortung. Wie seine Mannschaftskollegen verwandelte Müller sicher vom Punkt, während Patrickson Delgado und Nolan Norris für die Texaner vergaben.