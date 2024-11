Martin Hinteregger offenbar vor Comeback im Profi-Bereich

Martin Hinteregger steht offenbar vor einem Comeback. Der einstige Bundesliga-Profi soll bereits Gespräche mit einem Klub führen.

Bei Eintracht Frankfurt war Martin Hinteregger Publikumsliebling. Doch dann beendete der Verteidiger seine Karriere. Nun steht der Österreicher offenbar kurz vor einer Rückkehr in den Profi-Bereich.

Der österreichischen "Kronen Zeitung" zufolge befindet sich Hinteregger aktuell in intensiven Gesprächen mit Austria Klagenfurt.

In der Tabelle der österreichischen Bundesliga belegt das von Peter Pacult trainierte Team derzeit den neunten Platz. Der in Kärnten geborene Hinteregger könnte in Klagenfurt praktisch in seiner Heimat spielen, zuletzt war er unterklassig für die SGA Sirnitz aktiv.

Auf Nachfrage der "Kronen Zeitung" blockte der 32-Jährige allerdings ab. Trotzdem geht die Zeitung davon aus, dass Hinteregger "ganz knapp vor einem Comeback" steht.

Da er noch als Spielertrainer in Sirnitz gelistet ist, könnte der Verteidiger ab der Winterpause für Klagenfurt auflaufen.

"Hinti" hatte im Sommer 2022 seine Karriere bei Eintracht Frankfurt überraschend beendet, nachdem er mit den Hessen die Europa League gewonnen hatte.

Für Österreich bestritt der Innenverteidiger 67 Länderspiele und nahm an zwei Europameisterschaften teil. Mit RB Salzburg gewann er dreimal die Meisterschaft in seinem Heimatland.