internationaler Fußball

Neymar-Firma kauft Rechte an Marke Pelé: So hoch soll der Kaufpreis sein

  • Aktualisiert: 18.11.2025
  • 11:14 Uhr
  • SID

Brasilien-Star Neymar sichert sich über die Firma seines Vaters die Rechte an der Marke Pelé. Das Projekt soll noch in diesem Monat vorgestellt werden.

Der Name Pelé wird fortan von seinem in Brasilien als "Kronprinzen" anerkannten Nachfolger Neymar vermarktet. Der 33-Jährige, aktuell Klubidol beim FC Santos, sicherte sich über die Firma seines Vaters unter anderem Bildrechte, die Lizenzierung von Produkten sowie die Archivsammlung der im Dezember 2022 verstorbenen Fußball-Ikone.

Um sich besser zu vermarkten, hatte Pelé nach fehlgeschlagenen Versuchen auf eigene Faust 2012 die Rechte in die Hände einer US-amerikanischen Agentur gelegt.

Doch nach seinem Tod nutzte Sport 10 das Marketingpotenzial kaum noch und gab dieses nun an Neymar da Silva Santos, Vater des Santos-Stars, und dessen Firma NR Sports ab.

So viel zahlt Neymar wohl für Pelés Namensrechte

Der Neymar-Clan plant, Pelés Prestige über den gemeinsamen Klub Santos mit dem Image des noch aktiven Rekordtorjägers der Selecao zu verbinden. Laut Globoesporte ist auch Pelés Familie in das Projekt, das noch in diesem Monat offiziell vorgestellt werden soll, eingebunden.

Ziel ist es, die Geschichte des dreimaligen brasilianischen Weltmeisters auch über seinen Tod vor knapp drei Jahren hinaus lebendig zu halten.

Der Kaufpreis soll gerade einmal 15,5 Millionen Euro betragen haben, was für den Namen einer weltbekannten Fußball-Ikone erstaunlich wenig ist.

