Neymar-Firma kauft Rechte an Marke Pelé: So hoch soll der Kaufpreis sein

Brasilien-Star Neymar sichert sich über die Firma seines Vaters die Rechte an der Marke Pelé. Das Projekt soll noch in diesem Monat vorgestellt werden.

Der Name Pelé wird fortan von seinem in Brasilien als "Kronprinzen" anerkannten Nachfolger Neymar vermarktet. Der 33-Jährige, aktuell Klubidol beim FC Santos, sicherte sich über die Firma seines Vaters unter anderem Bildrechte, die Lizenzierung von Produkten sowie die Archivsammlung der im Dezember 2022 verstorbenen Fußball-Ikone.

Um sich besser zu vermarkten, hatte Pelé nach fehlgeschlagenen Versuchen auf eigene Faust 2012 die Rechte in die Hände einer US-amerikanischen Agentur gelegt.

Doch nach seinem Tod nutzte Sport 10 das Marketingpotenzial kaum noch und gab dieses nun an Neymar da Silva Santos, Vater des Santos-Stars, und dessen Firma NR Sports ab.