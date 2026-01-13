Neymar überrascht: Das ist der beste Mittelfeldspieler der Welt

"Arda Güler ist ein hervorragender Spieler. Er hat Qualität. Meiner Meinung nach ist er der beste Mittelfeldspieler der Welt", erklärte Neymar im Interview mit der ehemaligen türkischen Fußballerin Aycan Yanac auf ihrem YouTube-Kanal.

Der 33-Jährige ist eine Ikone Brasiliens, spielte lange Zeit für den FC Barcelona und gewann dort 2015 die Champions League. Dennoch blickt er für seine Aussage zum Erzrivalen Real Madrid und nennt einen Europäer.

Beim besten Mittelfeldspieler der Welt blickt Neymar ausgerechnet zu Real Madrid. Zudem nennt der Brasilianer die fünf besten deutschen Spieler der Historie.

Neymar nennt die fünf besten Spieler Deutschlands

Vielleicht wählt Neymar auch Güler, da Yanac eine Landsfrau von ihm ist. Denn Güler gilt als Ausnahmetalent. Spielte bereits 26 Mal für die Türkei und ist erst 20 Jahre alt. Ob er damit wirklich der beste der Welt ist?

Reals Ex-Trainer Xabi Alonso wusste zumindest auch, was er an Güler hat: "Er ist eine Mischung aus Özil und Guti. Guti hatte die Fähigkeit, sowohl etwas mehr aus der Tiefe heraus zu agieren als auch den finalen Pass zu spielen. Bei Mesut war es auch so. Mit ihm zu spielen, habe ich sehr genossen."

Gülers aktueller Marktwert liegt bei 90 Millionen Euro. Für Madrid lief er bisher 88 Mal auf und erzielte dabei 15 Tore und 19 Assists.

Bei der "Kings League" nannte Neymar dann noch die fünf besten Spieler in der Historie Deutschlands. Das 7:1-Trauma bei der Weltmeisterschaft 2014 scheint hängengeblieben zu sein, denn er nannte nur Stars aus dem damaligen DFB-Kader: "Kroos, Müller, Özil, Schweinsteiger und Götze".