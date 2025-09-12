Beim BVB war er früh gescheitert
Nuri Sahin: Ex-BVB-Trainer findet wohl neuen Job in der Türkei
- Veröffentlicht: 12.09.2025
- 21:03 Uhr
- Malte Ahrens
Nuri Sahin musste den BVB in der vergangenen Saison nach nur wenigen Monaten schon wieder verlassen. Nun soll er wohl einen neuen Trainerposten in seiner alten Heimat gefunden haben.
Laut der türkischen Zeitung ""Sözcü" hat sich Nuri Sahin, nach seinem Aus beim BVB im Januar, mit dem türkischen Erstligisten Basaksehir Istanbul auf einen Vertrag geeinigt. Die Verkündung soll laut dem Artikel am Montag folgen.
Vorgänger Cagdas Atan war nach einem schwachen Saisonstart früh entlassen worden. Insgesamt coachte der Türke zwei Saisons in Istanbul und soll nun vom deutsch-türkischen Sahin ersetzt werden.
Sahin war bereits als Nachfolger von Jose Mourinho mit Fenerbahce Istanbul in Verbindung gebracht worden. Die Verantwortlichen entschieden sich allerdings für den Ex-Schalker Domenico Tedesco.
Sahin hat bereits Erfahrung in der Türkei
Zwischen 2021 und 2023 stand Sahin bereits bei Antalyaspor an der Seitenlinie. Damit wäre Basaksehir bereits seine dritte Trainerstation insgesamt.
Dort würde der 37-Jährige auf den Hamburger Aufstiegshelden Davie Selke treffen. Der Torschützenkönig der vergangenen Zweitligasaison schloss sich vor der Saison Ablösefrei bei den Türken an.