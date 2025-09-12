Nuri Sahin musste den BVB in der vergangenen Saison nach nur wenigen Monaten schon wieder verlassen. Nun soll er wohl einen neuen Trainerposten in seiner alten Heimat gefunden haben.

Laut der türkischen Zeitung ""Sözcü" hat sich Nuri Sahin, nach seinem Aus beim BVB im Januar, mit dem türkischen Erstligisten Basaksehir Istanbul auf einen Vertrag geeinigt. Die Verkündung soll laut dem Artikel am Montag folgen.

Vorgänger Cagdas Atan war nach einem schwachen Saisonstart früh entlassen worden. Insgesamt coachte der Türke zwei Saisons in Istanbul und soll nun vom deutsch-türkischen Sahin ersetzt werden.