Der FC Bayern München testet vor dem Rückrundenauftakt am Wochenende gegen RB Salzburg. Hier verfolgt ihr das Spiel im Liveticker. Vor dem Ligastart am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg testet der deutsche Rekordmeister wie schon im Vorjahr gegen RB Salzburg. Die Bayern sprachen vor dem Spiel von einem "Härtetest" vor einer sehr intensiven Phase. Hier seid ihr live dabei:

FC Bayern siegt im Testspiel in Salzburg Nach einer knappen Halbzeitführung hat der FC Bayern es ähnlich wie im Vorjahr deutlich gemacht. Eine gut aufgelegte Flügelzange aus Lennart Karl und Luis Diaz war für die Salzburger Abwehr nicht zu stoppen. FC Bayern gewinnt Härtetest in Salzburg - der Spielbericht

RB Salzburg vs. FC Bayern München hier im Ticker-Protokoll - Endergebnis: 0:5 16:54 Uhr/ 90. +3: Dann ist Abpfiff. Der Rekordmeister aus Deutschland macht es in der zweiten Hälfte deutlich. Lennart Karl war mit zwei Toren und einer Vorlage wieder mal nicht aufzuhalten. 16:53 Uhr/ 90. +2: Auch Tom Bischof trägt sich in die Torschützenliste ein. Er trifft nach einer sehenswerten Vorarbeit von Luis Diaz. 16:50 Uhr/ 90. Minute: Es gibt noch einmal Ecke für Bayern. Die Nachspielzeit beträgt drei Minuten. 16:46 Uhr/ 87. Minute: Dann ist auch sein Arbeitstag wieder beendet. Douglas Cardozo kommt für ihn in die Partie.

Lennart Karls 2. Tor vs. RB Salzburg 16:46 Uhr/ 87. Minute: Im Anschluss trifft Karl zum zweiten Mal. Nach einem Chip von Diaz trifft der 17-Jährige per Kopf. 16:45 Uhr/ 86. Minute: Die Partie hatte etwas an Fahrt verloren. Doch nach einer Hereingabe von Karl findet Gnabrys Kopfball das Aluminium und danach kann der Ball von der Linie gekratzt werden. 16:40 Uhr/ 81. Minute: Bayern wechselt erneut doppelt. Für Ofli und Chavez kommen Fernandez und Della Rovere.

Auch Salzburg nahm Onisiwo vom Feld. Für ihn stürmt jetzt Lukic. 16:36 Uhr/ 77. Minute: Im Anschluss kontert Salzburg und bekommt einen Freistoß. Gefährlich getreten geht der Ball allerdings an die Latte.

FC Bayern vs. RB: Auch Chavez trifft 16:34 Uhr/ 75. Minute: Jetzt wird es deutlich. Lennart Karl legt quer und Chavez rutscht in der Mitte mit perfektem Timing ein. 3:0 für den deutschen Rekordmeister.

1. Tor von Karl gegen RB Salzburg 16:30 Uhr/ 71. Minute: Karl spielt einen Fehlpass, doch der Ball landet direkt wieder bei den Bayern. Nach zwei Pässen vor dem Strafraum steckt Chavez zu Karl durch, der den Ball mit rechts annimmt und dann mit links im langen Eck versenkt. 16:30 Uhr/ 71. Minute: Und dann doch das Tor! 16:29 Uhr/ 70. Minute: Die Bayern belagern die Hälfte der Salzburger, kommen aber nicht zu klaren Abschlüssen. Salzburgs Konter werden von Tah und Kim konsequent verteidigt. 16:24 Uhr/ 65. Minute: Im direkten Gegenangriff muss Ulreich weit vor seinem Sechzehner klären. Auch er zeigt sich hellwach! 16:23 Uhr/ 64. Minute: Bayern kombiniert sich über Diaz und Chavez auf der linken Seite durch. Gnabrys Schuss kann pariert werden und dann ist es Chavez selbst, der den Nachschuss über den Querbalken jagt. 16:21 Uhr/ 62. Minute: Erneut ist es Karl, der den Ball mit viel Platz auf der rechten Seite bekommt und in den Strafraum zieht. Er bringt den Ball scharf herein. Den Abpraller schießt Laimer über das Tor. 16:17 Uhr/ 58. Minute: Karl setzt sich leichtfüßig im Strafraum durch und kommt aus spitzem Winkel zum Abschluss. Zawieschitzky bekommt die Faust hoch und wehrt zur Ecke ab. 16:16 Uhr/ 57. Minute: Ulreich bekommt nach einem Flachschuss seine erste Ballberührung. Allerdings sehr ungefährliche Aktion. 16:12 Uhr/ 53. Minute: Die Bayern zeigen sich erneut sehr ballstark und kontrollieren das Geschehen. Dabei halten sie die Salzburger in der eigenen Hälfte. 16:08 Uhr/ 49. Minute: Auch der nächste Abschluss geht auf das Tor von Zawieschitzky. Nach einem Steckpass von Diaz scheitert Ofli mit seinem Schuss auf das kurze Eck. 16:06 Uhr/ 47. Minute: Der erste Abschluss gehört den Bayern. Nach einer starken Seitenverlagerung von Karl nimmt sich Gnabry den Schuss aus der Distanz - deutlich drüber. 16:03 Uhr/ Halbzeit: Beide Mannschaften wechseln komplett durch. Bei den Bayern jetzt auf dem Feld: Ulreich - Ofli, Tah (C), Kim, Laimer - Bischof, Pavlovic, Diaz, Chavez, Karl - Gnabry Salzburg läuft in den zweiten 45. Minuten wie folgt auf: Zawieschitzky - Sulzbacher, Rasmussen, Mendes, Lainer - Kjaergaard (C), Yeo, Alajbegovic, Vertessen, Aguilar - Onisiwo

FC Bayern führt zur Halbzeit 1:0 15:47 Uhr/ 45. Minute: Dann ist Halbzeit. Die Bayern führen knapp nach einer chancenarmen ersten Halbzeit gegen RB Salzburg. 15:46 Uhr/ 44. Minute: Dann sind es doch die Bayern mit dem 1:0 für die Bayern. Ein Distanzschuss von Ito wird leicht abgefälscht und geht von rechten Innenpfosten ins Tor.

1:0! Bayern bricht den Bann 15:46 Uhr/ 44. Minute: Tor für die Bayern! 15:45 Uhr/ 43. Minute: Urbig muss erneut kurz vor der Mittellinie eingreifen. Nach einem langen Ball auf Konate ist der Bayern-Keeper weiterhin sehr wachsam und klärt den Ball. 15:41 Uhr/ 39. Minute: RB erneut mit einer Großchance. Kitano ist es erneut, der zum Abschluss kommt. Allerdings trifft er den Ball nicht mehr richtig und er fliegt ans Außennetz. 15:39 Uhr/ 37. Minute: Salzburg kommt mit ganz viel Tempo aus der eigenen Hälfte heraus. Urbig ist allerdings aufmerksam und klärt weit vor seinem eigenen Strafraum. 15:38 Uhr/ 36. Minute: Kurz vor der Pause kommen die Bayernspieler aus der Kabine zurück, um sich aufzuwärmen. Kompany hatte angekündigt, nach 45 Minuten großzügig zu rotieren. 15:35 Uhr/ 33. Minute: Kurz darauf ist es Kitano mit einer Doppelchance. Erst zieht er aus der Distanz ab. Sekunden später schlägt er sich im Strafraum durch und scheitert erneut aus kurzer Distanz. Dieses Mal ist es Kiala, der ein Bein in den Weg bekommt. 15:33 Uhr/ 31. Minute: Nach 30 Minuten gab es abgesehen von Olises Distanzschuss kaum eine Situation, in der sich die Torhüter auszeichnen konnten. Insgesamt ist bisher ein faires Spiel mit viel Ballbesitz der Bayern zu beobachten. 15:31 Uhr/ 29. Minute: Diese wird kurz ausgespielt, kann aber trotzdem keinen gefährlichen Abschluss hervorbringen. 15:30 Uhr/ 28. Minute: Nach einer guten Körpertäuschung von Guerreiro hat er etwas Platz im Mittelfeld. Sein Heber für Mike kann nur zur Ecke geklärt werden. 15:28 Uhr/ 26. Minute: Die Auswechselspieler der Bayern sind vor den eisigen Temperaturen geflüchtet und haben sich in die Katakomben zurückgezogen. 15:25 Uhr/ 23. Minute: Salzburg versucht das Spiel nun etwas in die Hälfte der Bayern zu verlagern. Bayern drängt sie bis an die eigene Grundlinie. Dadurch entsteht allerdings etwas Platz und Kitano kann mit einem diagonalen Ball geschickt werden. Sein Schuss wird allerdings im letzten Moment abgeblockt. 15:22 Uhr/ 20. Minute: Der Eckball bringt nichts ein. Sofort sind die Bayern allerdings wieder in Ballbesitz. 15:21 Uhr/ 19. Minute: Der erste gefährliche Abschluss gehört den Bayern. Olise wird von außen angespielt, dreht auf und schlenzt den Ball ins lange Eck. Keeper Schlager kann abwehren und es gibt einen Eckball. 15:20 Uhr/ 18. Minute: Stanisic steckt auf der rechten Seite gut durch auf Harry Kane. Seine Flanke von der Grundlinie findet allerdings keinen Abnehmer und es gibt Abstoß für RB. 15:16 Uhr/ 15. Minute: Jetzt spielt Bayern-Talent Kiala einen Fehlpass ins Zentrum. Salzburg schaltet schnell um, kann daraus aber keinen gefährlichen Abschluss erzwingen. 15:15 Uhr/ 14. Minute: Die aktivere Seite der Bayern ist überraschenderweise bisher links mit Ito und Mike. Von Superstar Olise ist bisher wenig zu sehen. 15:10 Uhr/ 9. Minute: Bayern verlagert das Spiel mehr und mehr in die gegnerische Hälfte. Salzburg versucht sich auf Konter zu beschränken und erst einmal sicher zu stehen. 15:07 Uhr/ 6. Minute: Abseits dieser Aktion ist es ein langsames Abtasten mit vielen kleinen Fouls. Bayern bemüht sich um Ballbesitz. Dabei schaltet sich Torjäger Kane immer wieder tief in der eigenen Hälfte mit ein und versucht, das Spiel aufzubauen. 15:04 Uhr/ 3. Minute: Die Salzburger mit der ersten Torannäherung. Stürmer Konate steckt einen Ball aus halblinker Position in den Strafraum. Der einrutschende Kitano kommt allerdings nicht mehr an den Ball. 15:02 Uhr/ 1. Minute: Direkt nach dem Anstoß gibt es eine kurze Unterbrechung nach einem Foul an Hiroki Ito. Das Spiel kann aber weiterlaufen. 15:02 Uhr/ 1. Minute: Anpfiff in Salzburg! 5 Minuten vor Anpfiff: Zu diesem Testspiel sollen knapp 30.000 Fans erschienen sein. Eine offizielle Zahl wird es später geben. Sollte diese aber in ähnlichen Größen ausfallen, wären das deutlich mehr als im Liga-Alltag. Der deutsche Rekordmeister zieht die Fans also auch ins naheliegende Salzburg. 15 Minuten bis zum Anpfiff: Vincent Kompany hat in seiner Aufstellung ordentlich überrascht und lässt drei Youngster von Anfang an aufs Feld: Kiala (16), Mike (17) und Daiber (18).

