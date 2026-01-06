Bundesliga LIVE in Sat.1, auf Joyn und ran.de
RB Salzburg vs. FC Bayern München: Testspiel im TV, Livestream und im Ticker - Endstand 0:5
- Aktualisiert: 06.01.2026
- 17:11 Uhr
Der FC Bayern München testet zu Beginn des Jahr 2026 gegen RB Salzburg. Damit wird der Grundstein für die am 11. Januar beginnenden Pflichtspiele gelegt.
Update, 17:05 Uhr: FCB siegt im Testspiel
Der FC Bayern München gewinnt sein Testspiel bei RB Salzburg deutlich. Vor allem nach der Hereinnahme von Lennart Karl dreht der Rekordmeister auf. Noch ohne seinen Zauberfuß Jamal Musiala hat der FC Bayern München eine erfolgreiche Generalprobe für den Restart in der Fußball-Bundesliga hingelegt. Angeführt von Superjoker Lennart Karl setzten sich die Münchner in ihrem einzigen Vorbereitungsspiel bei RB Salzburg 5:0 (1:0) durch. Hiroki Ito (45.), Karl (71./87.), Felipe Chávez (75.) nach Karls Hereingabe und Tom Bischof (90.+2) trafen.
Update, 14:15 Uhr: Bayern-Aufstellung in Salzburg da
Salzburg: Schlager – Diabate, Bischoff, Kitano, Krätzig, Bidstrup, Konaté, Baidoo, Gadou, Trummer, Schuster
München: Urbig – Stanišić, Upamecano, Kiala, Itō – Goretzka, Santos Daiber – Olise, Guerreiro, Mike – Kane
Externer Inhalt
FC Bayern in Salzburg: So seht ihr das Testspiel live im TV & Stream
Der FC Bayern München wird vor dem Bundesliga-Start gegen den VfL Wolfsburg am 11. Januar ein Testspiel gegen RB Salzburg austragen. Das Spiel wird in der Red-Bull-Arena in Salzburg am 6. Januar um 15 Uhr angepfiffen.
Nach dem Trainingsstart redet der Rekordmeister bei seiner Ankündigung zum Spiel von einem "Härtetest" für eine intensive Phase nach der Weihnachtspause.
Der Gegner aus Österreich führt wie die Bayern selbst die nationale Liga an. Allerdings beträgt der Abstand zum zweitplatzierten Team aus Linz nur drei Punkte.
In der Europa League läuft es dagegen eher bescheiden. Nach nur einem Sieg und fünf Niederlagen rangiert Salzburg auf dem 31. Platz, der das Ausscheiden nach der Gruppenphase bedeuten würde.
ran.de verrät euch, wie ihr die Partie live verfolgen könnt.
FC Bayern zu Gast bei RB Salzburg heute live: Läuft das Spiel im Free-TV?
Nein. Das Spiel zwischen RB Salzburg und dem FC Bayern München ist in Deutschland nicht im Free-TV zu sehen. Für alle österreichischen Fans allerdings schon. Der Sender ServusTV überträgt es frei empfangbar.
Testspiel live: Wo kann ich Salzburg vs. Bayern heute im Livestream sehen?
Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei FC Bayern TV habt, könnt ihr den Stream verfolgen. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr zuvor ein kostenpflichtiges Abo abschließen.
FC Bayern München heute live in Salzburg: Wo gibt's einen Liveticker zum Testspiel?
Einen Liveticker zum Spiel des FC Bayern in Salzburg gibt es auf ran.de und der offiziellen Seite des FC Bayern München.
