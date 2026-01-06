Der FC Bayern München testet zu Beginn des Jahr 2026 gegen RB Salzburg. Damit wird der Grundstein für die am 11. Januar beginnenden Pflichtspiele gelegt.

Der FC Bayern München wird vor dem Bundesliga-Start gegen den VfL Wolfsburg am 11. Januar ein Testspiel gegen RB Salzburg austragen. Das Spiel wird in der Red-Bull-Arena in Salzburg am 6. Januar um 15 Uhr angepfiffen.

Nach dem Trainingsstart redet der Rekordmeister bei seiner Ankündigung zum Spiel von einem "Härtetest" für eine intensive Phase nach der Weihnachtspause.

Der Gegner aus Österreich führt wie die Bayern selbst die nationale Liga an. Allerdings beträgt der Abstand zum zweitplatzierten Team aus Linz nur drei Punkte.