- Anzeige -
- Anzeige -
Bundesliga LIVE in Sat.1, auf Joyn und ran.de

RB Salzburg vs. FC Bayern München: Testspiel heute live im TV, Livestream und im Ticker

  • Veröffentlicht: 06.01.2026
  • 13:41 Uhr
  • ran.de

Der FC Bayern München testet zu Beginn des Jahr 2026 gegen RB Salzburg. Damit wird der Grundstein für die am 11. Januar beginnenden Pflichtspiele gelegt.

Der FC Bayern München wird vor dem Bundesliga-Start gegen den VfL Wolfsburg am 11. Januar ein Testspiel gegen RB Salzburg austragen. Das Spiel wird in der Red-Bull-Arena in Salzburg am 6. Januar um 15 Uhr angepfiffen.

Nach dem Trainingsstart redet der Rekordmeister bei seiner Ankündigung zum Spiel von einem "Härtetest" für eine intensive Phase nach der Weihnachtspause.

Der Gegner aus Österreich führt wie die Bayern selbst die nationale Liga an. Allerdings beträgt der Abstand zum zweitplatzierten Team aus Linz nur drei Punkte.

- Anzeige -
- Anzeige -
Eintracht Frankfurt v Borussia Dortmund - DFB Cup: Round Two

Eintracht vs. BVB am Freitag live ab 19:50 Uhr

Der Bundesliga-Auftakt im Livestream auf Joyn.

- Anzeige -

In der Europa League läuft es dagegen eher bescheiden. Nach nur einem Sieg und fünf Niederlagen rangiert Salzburg auf dem 31. Platz, der das Ausscheiden nach der Gruppenphase bedeuten würde.

ran.de verrät euch, wie ihr die Partie live verfolgen könnt.

- Anzeige -

RB Salzburg vs. FC Bayern heute live im TV, Livestream und Liveticker: Wann findet das Testspiel statt?

  • Partie: RB Salzburg vs. FC Bayern München
  • Wettbewerb: Testspiel
  • Datum: Dienstag, 06.01.2026
  • Uhrzeit: 15:00 Uhr
  • Austragungsort: Red-Bull-Arena (Salzburg)

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

FC Bayern zu Gast bei RB Salzburg heute live: Läuft das Spiel im Free-TV?

Nein. Das Spiel zwischen RB Salzburg und dem FC Bayern München ist in Deutschland nicht im Free-TV zu sehen. Für alle österreichischen Fans allerdings schon. Der Sender ServusTV überträgt es frei empfangbar.

Testspiel live: Wo kann ich Salzburg vs. Bayern heute im Livestream sehen?

Wenn ihr ein Pay-TV-Abo bei FC Bayern TV habt, könnt ihr den Stream verfolgen. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr zuvor ein kostenpflichtiges Abo abschließen.

- Anzeige -

FC Bayern München heute live in Salzburg: Wo gibt's einen Liveticker zum Testspiel?

Einen Ticker gibt es auf der offiziellen Seite des FC Bayern München.

- Anzeige -

Testspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker: Übersicht zur Übertragung von RB Salzburg vs. FC Bayern

  • Spiel: RB Salzburg vs. FC Bayern München
  • Wettbewerb: Testspiel
  • Datum und Uhrzeit: 06. Januar 2026, 15:00 Uhr
  • Trainer: Thomas Letsch (Salzburg); Vincent Kompany (München)
  • Free-TV: - / Österreich: ServusTV
  • Stream: FC Bayern TV (jeweils kostenpflichtig)
  • Liveticker: FC Bayern München Homepage
Mehr News und Videos
Vavro im Wolfsburg-Trikot
News

Ohrfeige für Jugendlichen: Aufregung um Wolfsburgs Vavro

  • 06.01.2026
  • 14:04 Uhr
Stürmt künftig in den USA: Melissa Kössler
News

Die USA locken: Hoffenheim muss Kössler ziehen lassen

  • 06.01.2026
  • 14:01 Uhr
SGE BVB
News

BVB, Eintracht und Co.: Bayern-Jäger im Power Ranking

  • 06.01.2026
  • 12:53 Uhr
Alber im Trikot der deutschen U23
News

Auf Leihbasis: Bremen holt Top-Talent Alber

  • 06.01.2026
  • 12:34 Uhr
04.01.2026, Fussball, Lennart Karl besucht den FC Bayern München-Fanclub Burgsinn Lennart Karl (FC Bayern München) macht ein Foto mit den Fanclub-Mitgliedern im Hintergrund Burgsinn Sinngrundhalle ...
News

Wegen Shitstorm: Karl setzt sich auf Social Media zur Wehr

  • 06.01.2026
  • 12:20 Uhr
Kritisiert die eigenen Fans: Thomas Hengen
News

Richtung eigener Bank gespuckt? Hengen kritisiert FCK-Fans

  • 06.01.2026
  • 12:08 Uhr
Eintracht Braunschweig v SC Paderborn 07 - Second Bundesliga
News

Max Kruse findet neuen Verein und trifft auf Ex-Kollegen

  • 06.01.2026
  • 11:59 Uhr
Die &quot;Tartan Army&quot; sorgte in Deutschland für Aufsehen
News

Schottland: Regierungschef plant WM-Feiertag

  • 06.01.2026
  • 11:30 Uhr
Tuchel ist seit Januar 2025 Nationalcoach
News

United-Ikone Scholes wünscht sich Tuchel als Coach

  • 06.01.2026
  • 11:25 Uhr
imago images 1068518457
News

1. FC Köln vs. FC Bayern München: Bundesliga live im TV, Livestream und im Ticker

  • 06.01.2026
  • 11:16 Uhr