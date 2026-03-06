- Anzeige -
La Liga

Real Madrid: Harte UEFA-Strafe nach Hitlergruß von Fan

Die UEFA bestraft Real Madrid wegen "rassistischen und/oder diskriminierenden Verhaltens seiner Anhänger".

Die Europäische Fußball-Union hat Real Madrid mit einer Geldstrafe in Höhe von 15.000 Euro belegt. Grund: Ein Anhänger hatte den Hitlergruß gezeigt.

Zusätzlich ordnete das UEFA-Disziplinarkomitee einen Teil-Ausschluss über 500 Plätze an - jedoch für ein Jahr zur Bewährung.

Der Vorfall hatte sich vor dem Playoff-Rückspiel in der Champions League gegen Benfica Lissabon am 25. Februar ereignet. Der betreffende Zuschauer wurde des Stadions verwiesen.

Zuvor war das Hinspiel zwischen Real und Benfica von einem Rassismus-Eklat überschattet worden: Benficas Gianluca Prestianni soll Madrids Vinicius Júnior nach dessen Treffer beleidigt haben, bei dem Wortgefecht hielt er sich das Trikot vor den Mund. Die UEFA sperrte Prestianni daraufhin für das Rückspiel in Madrid.

Real Madrid setzte sich in der Playoff-Runde durch und trifft im Achtelfinale der Königsklasse auf Manchester City (11./17. März).

