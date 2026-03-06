WM 2026
DFB-Team: Paul Wanner erteilt Deutschland eine Absage - für Österreich bei der WM gesetzt?
- Veröffentlicht: 06.03.2026
- 16:52 Uhr
Das jahrelange Tauziehen um Paul Wanner ist beendet. Das ehemalige Bayern-Talent erklärt seine Entscheidung.
Die Entscheidung ist endgültig gefallen: Paul Wanner wird künftig nicht für Deutschland, sondern für Österreich spielen.
Wie zunächst die "Bild" meldete, hat der 20-Jährige seine Entscheidung bereits Bundestrainer Julian Nagelsmann und U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt.
Wenig später äußerte sich Wanner selbst bei "Sky". "Diese Entscheidung war die wahrscheinlich schwerste meiner Karriere. Denn tatsächlich habe ich durch meine Eltern, meine Erziehung und die Stationen in meiner Karriere zwei Herzen in meiner Brust", sagte er.
Es ehre ihn unheimlich, "dass sich zwei Verbände darum bemüht haben, mich davon zu überzeugen, für ihre Nationalmannschaft zu spielen", so Wanner weiter: "Der Austausch mit dem ÖFB hat permanent stattgefunden, mit Ralf Rangnick und seinem Trainerteam habe ich seit sehr langer Zeit einen super offenen, ehrlichen Austausch. Diesen haben wir in den vergangenen Wochen noch einmal intensiviert."
Paul Wanner: "Ich bin speziell Antonio Di Salvo und Julian Nagelsmann dankbar"
Auch an die Verantwortlichen des DFB wandte sich Wanner: "Hier bin ich speziell Antonio Di Salvo und Julian Nagelsmann sowie dem ganzen DFB dankbar: Denn alle Gespräche waren fair und auf einer Ebene ohne jeden Druck. Es ging dabei auch nie um irgendwelche Garantien. Es geht nur darum, was man fühlt."
Er sei sehr gerne Teil der deutschen Nachwuchs-Nationalmannschaften gewesen, betonte Wanner: "Aber nun, bei der finalen Entscheidung und nach vielen Gesprächen mit meiner Familie, habe ich das Gefühl und das Bewusstsein gewonnen: Ich möchte für Österreich auflaufen."
Mit dem Entschluss endet ein jahrelanges Tauziehen um das ehemalige Talent des FC Bayern München, das im vergangenen Sommer für 15 Millionen Euro zur PSV Eindhoven gewechselt war.
Einladungen von beiden Verbänden für die A-Nationalmannschaft hat der Mittelfeldspieler bislang abgelehnt.
WM 2026: Stammplatz für Wanner im ÖFB-Mittelfeld?
Wie die "Bild" meldete, habe den Ausschlag gegeben, dass Österreichs Nationaltrainer Rangnick Wanner nicht nur für die WM in Amerika nominieren wolle, sondern ihm sogar schon einen Stammplatz im zentralen Mittelfeld in Aussicht gestellt habe.
Nagelsmann konnte diese Versprechen offenbar nicht machen.
"Ich möchte die sportliche Entwicklung der nächsten Monate bestätigen. Und dann träume ich natürlich davon, das Trikot der Nationalmannschaft Österreichs zu tragen", sagte Wanner bei "Sky": "Die WM ist ein Traum für jeden Spieler. Aber wie jeder andere Spieler muss ich mir eine Nominierung verdienen. Dafür gebe ich in jedem Spiel alles."
Wanner soll bereits für das Test-Länderspiel des ÖFB am 27. März gegen Ghana nominiert werden.
Seine Mutter ist Österreicherin, sein Vater ist Deutscher. Wanner besitzt beide Staatsbürgerschaften. Bei der U21-EM im vergangenen Jahr lief er noch für Deutschland auf. Es war wohl sein letztes großes Turnier mit dem DFB-Adler auf der Brust.