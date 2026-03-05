- Anzeige -
- Anzeige -
DFB-Frauen wollen wieder siegen

Norwegen vs. Deutschland live: WM-Quali der DFB-Frauen im Stream und Liveticker

  • Aktualisiert: 06.03.2026
  • 16:19 Uhr

Für die DFB-Frauen steht das nächste Spiel in der WM-Qualifikation an. ran erklärt euch, wie ihr die Partie gegen Norwegen kostenlos verfolgen könnt.

Die DFB-Frauen sind erfolgreich in die WM-Qualifikation gestartet. Gegen Slowenien gewann das Team von Bundestrainer Christian Wück mit 5:0.

Gegen Norwegen wollen Giulia Gwinn und Co. nun den nächsten Schritt in Richtung WM-Endrunde in Brasilien machen.

Die DFB-Kapitänin war nach dem Spiel gegen Slowenien zufrieden mit dem Auftritt: "Wir haben sehr viel Energie auf den Platz gebracht. Das Spiel macht viel Lust auf mehr. Viele Tore, Debütanten, die gleich treffen - da wollen wir anknüpfen, auch wenn wir immer Dinge verbessern wollen."

So könnt ihr das Spiel gegen Norwegen verfolgen!

- Anzeige -
- Anzeige -

Norwegen vs. Deutschland live: Wann ist Anstoß in der WM-Qualifikation?

  • Spiel: Norwegen vs. Deutschland
  • Wettbewerb: WM-Qualifikation Frauen (Europa), Gruppe A4, 2. Spieltag
  • Datum: 7. März 2026
  • Uhrzeit: 18:00 Uhr
  • Austragungsort: Lyse Arena (Stavanger)
- Anzeige -
- Anzeige -

Norwegen - Deutschland live: Läuft das DFB-Spiel der Frauen im Free-TV?

Nein. Das Spiel zwischen Norwegen und Deutschland wird nicht im Free-TV übertragen.

Externer Inhalt

Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.

Norwegen gegen die DFB-Frauen: Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Ja! Das Spiel ist kostenlos im Livestream in der ZDF-Mediathek verfügbar.

WM-Quali live: Wo gibt’s einen Liveticker zum Spiel Norwegen vs. Deutschland?

Einen Liveticker zur Partie zwischen Norwegen und Deutschland gibt's wie gewohnt auf ran.de.

- Anzeige -

Norwegen vs. Deutschland live: Übersicht zum WM-Quali-Spiel der DFB-Frauen

Hier das Wichtigste zur TV-Übertragung des WM-Qualispiels der DFB-Frauen gegen Norwegen.

  • Paarung: Norwegen vs. Deutschland
  • Datum und Uhrzeit: 07. März 2026; 18:00 Uhr
  • Trainer: Gemma Grainger (Norwegen), Christian Wück (Deutschland)
  • Free-TV: -
  • Livestream: ZDF-Mediathek
  • Liveticker: ran.de
Mehr News und Videos
Paul Wanner im Trikot der PSV Eindhoven
News

Wanners Traum: "Mit Österreich zur WM"

  • 06.03.2026
  • 16:56 Uhr
ALMELO , 28Ã02-2026 , Stadium Asito , season 2025 2026 , Dutch Eredivisie football , match between Heracles Almelo and PSV , picture shows PSV Player Paul Wanner Heracles - PSV PUBLICATIONxNOTxINx...
News

Wanner hat sich endgültig entschieden

  • 06.03.2026
  • 16:52 Uhr
Das Stadion in Guadalajara
News

WM: 100.000 Sicherheitskräfte in Mexiko

  • 06.03.2026
  • 16:52 Uhr
Dortmund will Schlotterbeck unbedingt halten
News

Ricken zu Schlotterbeck-Angebot: "Absoluter Vertrauensbeweis"

  • 06.03.2026
  • 16:20 Uhr
Die Bayern empfangen Gladbach am Freitagabend
News

FC Bayern München vs. Borussia Mönchengladbach heute live: Bundesliga im TV, Stream und Liveticker

  • 06.03.2026
  • 16:18 Uhr
Dortmund Köln
News

1. FC Köln vs. Borussia Dortmund: Bundesliga im TV, Livestream & Liveticker

  • 06.03.2026
  • 16:17 Uhr
retro
News

La Liga in Retro: Kult-Trikots und Vintage-Spielanzeigen

  • 06.03.2026
  • 16:03 Uhr
Ricken hofft auf Verbesserungen
News

Ricken: BVB nicht auf Spielerverkäufe angewiesen

  • 06.03.2026
  • 15:53 Uhr
Irans Fußballerinnen vor dem Spiel gegen Australien
News

FIFPRO: Sicherheitsbedenken vor Rückkehr von Irans Spielerinnen

  • 06.03.2026
  • 14:59 Uhr
Lob für seinen Vorgänger von Albert Riera
News

Riera lobt Toppmöllers Arbeit: "Kein zerstörtes Team"

  • 06.03.2026
  • 14:49 Uhr