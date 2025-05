Real Madrid: Klub-Legende Raul verlässt die Königlichen

Der spanische Rekordnationalspieler, mit vollem Namen Raul Gonzalez Blanco, betreute seit 2019 vor allem Real Madrid Castilla: Die wichtigste Nachwuchsmannschaft von Real spielt in der dritten spanischen Liga.

"Raul wird immer in den Herzen aller Madridistas sein, und Real Madrid wird immer seine Heimat sein", teilte die Königlichen mit.

Real Madrid: Alonso sticht Raul aus

Alonso, der seit Oktober 2022 als Coach bei Bayer Leverkusen gearbeitet hatte, vor wenigen Wochen aber seinen Abschied verkündete, unterschreibt in der spanischen Hauptstadt für drei Spielzeiten bis Juni 2028.

Bemerkenswert: Der Vertrag des Spaniers beginnt am 1. Juni, er wird bei der Mitte Juni startenden Klub-WM also bereits als Verantwortlicher an der Seitenlinie stehen.

Zwischen 2009 und 2014 trug Alonso als Spieler das Real-Trikot. In dieser Zeit gewann er mit dem Verein sechs Titel.

Seine Trainerkarriere begann er zudem in der Jugendakademie der Madridista, als er in der Saison 2018/19 die Jugend der Königlichen coachte.