Gleich mehrere Topspieler können gegen die Slowakei und Nordirland nicht überzeugen. Auch Bundestrainer Julian Nagelsmann macht sich angreifbar. Die DFB-Bilanz. Vom DFB-Team berichten Martin Volkmar und Tobias Hlusiak Nachdem der totale Fehlstart in die WM-Qualifikation verhindert worden war, zog Julian Nagelsmann ein durchwachsenes Fazit der Länderspielwoche. Der 3:1-Arbeitssieg über den Weltranglisten-71. aus Nordirland könne nur der "Startpunkt" sein, "um weiter nach vorne zu marschieren und nicht zurück. Wenn wir immer wieder bei null anfangen, wird es schwierig, sich zu entwickeln“.

Aufgrund der 0:2-Pleite zum Auftakt in der Slowakei sei der Lehrgang aber nur "zu 50 Prozent zufriedenstellend", erklärte der Bundestrainer: "Der nächste sollte zu 100 Prozent zufriedenstellend sein." Immerhin konnte Nagelsmann einige Erkenntnisse aus den beiden Partien mitnehmen, wobei die negativen überwogen. Vor allem bei den Führungsspielern gibt es ein großes Vakuum. ran nennt die Gewinner und Verlierer.

DFB-Team: Die Gewinner Oliver Baumann Der Hoffenheimer etablierte sich als perfekter Backup für den verletzten Marc-Andre ter Stegen und ließ mit seinem souveränen Auftreten überhaupt keine Zweifel an Nagelsmanns Entscheidung aufkommen. Ist vorerst im Tor gesetzt. Nadiem Amiri Der Mainzer war der Matchwinner gegen Nordirland und drehte nach seiner Einwechslung mit dem wichtigen Führungstreffer und dem Herausholen des Freistoßes von Florian Wirtz die Partie. Positiv, dass ein DFB-Akteur nicht unter seinen Möglichkeiten blieb, sondern seine Qualitäten in der Crunchtime auf den Platz brachte. Maximilian Beier Der EM-Shootingstar musste fast genau ein Jahr zusehen, ehe er zu seinem fünften Länderspiel kam. Auch diesmal wurde der Dortmunder erst für den verletzten Niclas Füllkrug nachnominiert, nutzte seine Chance dann aber durch seinen engagierten Auftritt nach der Einwechslung gegen Nordirland. Joshua Kimmich Der Kapitän zeigte diesmal sicherlich keine herausragenden Leistungen. Aber zum einen durfte er endlich auch im DFB-Dress auf seine Lieblingsposition im zentralen Mittelfeld rücken, zum anderen ist seine Bedeutung für die Mannschaft als derzeit einzig verbliebener Führungsspieler noch einmal gewachsen. David Raum Auch der Leipziger tat sich schwer, zeigte zwei mäßige Halbzeiten als Einwechselspieler in der Slowakei und als Starter gegen Nordirland. Aber nach dem Wechsel hatte der Außenspieler am Sonntag maßgeblichen Anteil, dass die Wende gelang, unter anderem mit seinem Assist zum 2:1. Dürfte somit gegenüber Konkurrent Maxi Mittelstädt auf der linken Seite erstmal die Nase vorn haben. Serge Gnabry In der weitgehend enttäuschenden deutschen Offensive gehörte der Bayern-Profi noch zu den besseren, nicht nur wegen seines 23. Länderspieltores zum 1:0 gegen Nordirland. Hat sicher noch Luft nach oben, aber nachdem er bei der EM aussortiert worden und danach meist nur zweite Wahl war, waren die beiden Startelf-Nominierungen ein Schritt nach vorne.

