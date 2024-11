Ballon d'Or-Sieger: Ebenso unfair und unverständlich

Auch der Ballon d'Or war Thema seiner Rede. Die Auszeichnung hätte "in diesem Jahr an einen Spieler von Real Madrid hätte gehen müssen, unabhängig von den angewandten Kriterien", sagte Perez: "Ich persönlich bin der Meinung, dass der Ballon d'Or unabhängig organisiert werden sollte und dass die Stimmen in den Händen von Personen liegen sollten, die in der Welt des Fußballs ein hohes Ansehen haben."

Dass statt Vinicius Junior Europameister Rodri mit dem goldenen Ball ausgezeichnet worden war, ist dem Präsidenten immer noch ein Dorn im Auge. "Rodri ist ein fantastischer Fußballer. Er hat die Auszeichnung verdient, aber nicht in diesem Jahr", sagte Perez: "Er wurde in diesem Jahr für seine Leistungen im vergangenen Jahr ausgezeichnet, als er mit Manchester City das Triple gewonnen hatte."