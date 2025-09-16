Regionalliga Nordost - Rot-Weiß Erfurt: Investoren-Deal bringt Millionenregen

Regionalligist Rot-Weiß Erfurt sollen bis zu zehn Millionen Euro winken.

von Mike Stiefelhagen

Das wäre mal ein Geldregen!

Rot-Weiß Erfurt sollen bis zu zehn Millionen Euro bereitgestellt werden. Der Hauptstadtklub Thüringens steht nach Informationen der "Bild" kurz vor einer Einigung mit einem Investor.

Die "Westminster Immobilien GmbH" aus der Nähe von Berlin soll einen solchen Einstieg planen. Die zehn Millionen werden dem Bericht nach in den nächsten fünf Jahren in den Verein aus der Regionalliga Nordost fließen.

Neben der Kaufsumme der Anteile wird der Rest noch in Sponsoring-Gelder und eine Kapitalerhöhung für die GmbH. investiert.