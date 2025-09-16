Geldregen für thüringen-klub
Regionalliga Nordost - Rot-Weiß Erfurt: Investoren-Deal bringt wohl bis zu zehn Millionen Euro
- Veröffentlicht: 16.09.2025
- 08:17 Uhr
- Mike Stiefelhagen
Regionalligist Rot-Weiß Erfurt sollen bis zu zehn Millionen Euro winken.
Das wäre mal ein Geldregen!
Rot-Weiß Erfurt sollen bis zu zehn Millionen Euro bereitgestellt werden. Der Hauptstadtklub Thüringens steht nach Informationen der "Bild" kurz vor einer Einigung mit einem Investor.
Die "Westminster Immobilien GmbH" aus der Nähe von Berlin soll einen solchen Einstieg planen. Die zehn Millionen werden dem Bericht nach in den nächsten fünf Jahren in den Verein aus der Regionalliga Nordost fließen.
Neben der Kaufsumme der Anteile wird der Rest noch in Sponsoring-Gelder und eine Kapitalerhöhung für die GmbH. investiert.
Der Erfurt-Plan zur Aufstieg in die 3. Liga
95 Prozent der Kapitalanteile gehören momentan der "Franz Gerber Reha und Sport GmbH". Offenbar steht die Hälfte davon zum Verkauf.
Die restlichen fünf Prozent besitzt der Rot-Weiß Erfurt e.V.. Das bleibt auch unverändert. Denn selbst bei einer Kapitalerhöhung können die Anteile des Vereins nicht verwässert werden.
RWE-Boss Franz Gerber stellt klar: "Wir führen seit längerem Gespräche, übrigens auch mit anderen möglichen Investoren." Allerdings gebe es laut Gerber derzeit noch keinen konkreten, unterschriftsreifen Vertrag über einen Einstieg.
Das investierte Geld soll ausnahmslos in die Profimannschaft gesteckt werden. Ziel sei der Aufstieg in die 3. Liga zur Saison 2026/27. Die Stadt Erfurt soll bei den Kosten fürs Stadion zudem entgegenkommen.