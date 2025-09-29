Der saudi-arabische Topklub Al-Ittihad soll wohl von einer Verpflichtung von Jürgen Klopp träumen.

Beim saudi-arabischen Topklub Al-Ittihad wurde kürzlich der französische Ex-Weltmeister Laurent Blanc als Trainer gefeuert.

Wie unter anderem der Transfermarkt-Experte Rudy Galetti berichtet, plant der der Klub bei der Suche nach dem Blanc-Nachfolger einen Coup.

Demnach hofft der amtierende Meister Al-Ittihad wohl, Jürgen Klopp von einem Engagement in der Wüste überzeugen zu können und die Nachfolge von Blanc anzutreten.