Das Wunder ist perfekt. Mjällby AIF hat es tatsächlich geschafft. Das kleine Dorf mit gerade einmal 1.379 Einwohnern ist schwedischer Fußballmeister.

Aus der Provinz an die Spitze: Mjällby AIF hat sein Fußballmärchen gekrönt und erstmals die schwedische Meisterschaft geholt.

Der Klub aus dem kleinen Dorf, das gemäß neuester Daten 1379 Einwohner zählt, gewann am Montagabend 2:0 (2:0) bei IKF Göteborg und liegt drei Spieltage vor Saisonende uneinholbar an der Spitze der schwedischen Allsvenskan.

Mjällby trägt seine Heimspiele im Stadion Strandvallen im nur unwesentlich größeren Ort Hällevik aus.

Im Vorjahr war Mjällby schon starker Fünfter geworden, in dieser Saison aber war das Dorfteam nicht zu stoppen. 20 von bislang 27 Spielen hat es gewonnen - und nur eine Niederlage kassiert.

In Göteborg trafen Jacob Bergström (21.) und Tom Pettersson (28.).