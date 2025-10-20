Anzeige
Fußball

Schweden: Dorfklub Mjällby AIF holt sensationell den Meistertitel - Drei Spieltage vor Schluss uneinholbar

Das Wunder ist perfekt. Mjällby AIF hat es tatsächlich geschafft. Das kleine Dorf mit gerade einmal 1.379 Einwohnern ist schwedischer Fußballmeister.

Aus der Provinz an die Spitze: Mjällby AIF hat sein Fußballmärchen gekrönt und erstmals die schwedische Meisterschaft geholt.

Der Klub aus dem kleinen Dorf, das gemäß neuester Daten 1379 Einwohner zählt, gewann am Montagabend 2:0 (2:0) bei IKF Göteborg und liegt drei Spieltage vor Saisonende uneinholbar an der Spitze der schwedischen Allsvenskan.

Mjällby trägt seine Heimspiele im Stadion Strandvallen im nur unwesentlich größeren Ort Hällevik aus.

Im Vorjahr war Mjällby schon starker Fünfter geworden, in dieser Saison aber war das Dorfteam nicht zu stoppen. 20 von bislang 27 Spielen hat es gewonnen - und nur eine Niederlage kassiert.

In Göteborg trafen Jacob Bergström (21.) und Tom Pettersson (28.).

2016 noch kurz vor dem Abstieg in die 4. Liga

Der "Vater" des Erfolgs ist Anders Torstensson, der seit Januar 2023 als Trainer in Mjällby arbeitet.

Der Schwede diente zehn Jahre beim Militär, arbeitete dann als Schulleiter und schließlich bei seinem Ex-Klub Mjällby als Trainer. Im Sommer 2024 wurde bei dem 59-Jährigen chronische lymphatische Leukämie festgestellt.

"Eine Behandlung ist nicht nötig, also mache ich weiter. Es hätte 100 schlimmere Diagnosen geben können", sagt Torstensson.

Kaum zu glauben: Noch 2016 rettete sich Mjällby erst am letzten Spieltag vor dem Abstieg in die vierte Liga. Dann begann der langsame Neuaufbau - ohne Investor, wohlgemerkt.

Eine entscheidende Rolle spielt bis heute der Zusammenhalt, viele Spieler leben gemeinsam in einer Art Studentenwohnheim.

