Thomas Müller feiert Debüt für die Vancouver Whitecaps: Abseitstor und später Ausgleich

Thomas Müller versetzte die kanadischen Fans bei seiner MLS-Premiere in Ekstase. Gegen Houston Dynamo fehlte ihm jedoch noch das Spielglück. Thomas Müller brauchte keine drei Minuten, da lag der Ball schon im Tor: Gleich bei seinem Debüt für die Vancouver Whitecaps hat der Weltmeister die Fans in Kanada in Ekstase versetzt. Das einzige Problem: Wegen einer vorherigen Abseitsstellung zählte der Treffer nicht, kurz vor Schluss kassierten die Whitecaps gegen Houston Dynamo zudem noch den Treffer zum 1:1 (1:0)-Endstand. Müller wurde in der 61. Minute beim Stand vom 1:0 unter dem Jubel der Fans eingewechselt, gab auf dem ungewohnten Kunstrasen gleich ein paar Kommandos und traf wenig später mit einem satten Rechtsschuss. Der 35-Jährige ließ sich bereits von seinen Mitspielern feiern, blickte dann aber zum Linienrichter, der dem Treffer die Anerkennung verweigerte.

Anzeige

Anzeige

Anzeige

"Ich habe gemischte Gefühle. Das Ergebnis ist enttäuschend, um ehrlich zu sein", sagte Müller nach dem Spiel: "Ich hatte direkt meinen Moment, habe getroffen, das Publikum spielte verrückt - aber das Tor wurde zurückgenommen. Ich bin dennoch glücklich, hier zu sein. Das Publikum war großartig. Wir hätten gewinnen müssen, wir hatten große Chancen."

Anzeige