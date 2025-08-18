Anzeige
Fußball

Thomas Müller feiert Debüt für die Vancouver Whitecaps: Abseitstor und später Ausgleich

  • Aktualisiert: 18.08.2025
  • 06:42 Uhr
  • SID

Thomas Müller versetzte die kanadischen Fans bei seiner MLS-Premiere in Ekstase. Gegen Houston Dynamo fehlte ihm jedoch noch das Spielglück.

Thomas Müller brauchte keine drei Minuten, da lag der Ball schon im Tor: Gleich bei seinem Debüt für die Vancouver Whitecaps hat der Weltmeister die Fans in Kanada in Ekstase versetzt. Das einzige Problem: Wegen einer vorherigen Abseitsstellung zählte der Treffer nicht, kurz vor Schluss kassierten die Whitecaps gegen Houston Dynamo zudem noch den Treffer zum 1:1 (1:0)-Endstand.

Müller wurde in der 61. Minute beim Stand vom 1:0 unter dem Jubel der Fans eingewechselt, gab auf dem ungewohnten Kunstrasen gleich ein paar Kommandos und traf wenig später mit einem satten Rechtsschuss. Der 35-Jährige ließ sich bereits von seinen Mitspielern feiern, blickte dann aber zum Linienrichter, der dem Treffer die Anerkennung verweigerte.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste zum Müller-Wechsel

  • Thomas Müller nach Bayern-Abschied in Vancouver frenetisch empfangen

  • Gut gelaunter Müller bei Vorstellung in Vancouver

Anzeige

"Ich habe gemischte Gefühle. Das Ergebnis ist enttäuschend, um ehrlich zu sein", sagte Müller nach dem Spiel: "Ich hatte direkt meinen Moment, habe getroffen, das Publikum spielte verrückt - aber das Tor wurde zurückgenommen. Ich bin dennoch glücklich, hier zu sein. Das Publikum war großartig. Wir hätten gewinnen müssen, wir hatten große Chancen."

Anzeige

"Müller Mania" vor dem Anpfiff

Rund um das ausverkaufte Stadion herrschte schon vor dem Anstoß "Müller Mania". Der Neuzugang entstieg in kurzer Hose und weißem Whitecaps-Pullover einer schwarzen Limousine, eher er sich durch ein Spalier von Hunderten Fans den Weg zur Arena bahnte. Müller winkte gut gelaunt, schrieb Autogramme und schaffte es schließlich in die Katakomben.

Wie erwartet saß der langjährige Bayern-Profi zunächst nur auf der Bank und sah zu, wie Brian White Vancouver schon in der sechsten Minute per Elfmeter in Führung brachte. Mit Müller auf dem Feld wurde es dann in der Schlussphase wild: Artur Bassi (90.+1) traf zum Ausgleich, Vancouvers Mittelfeldspieler Brooklyn Raines sah noch Gelb-Rot (90.+5). In der Western Conference der Major League Soccer (MLS) fielen die Whitecaps auf Rang drei zurück.

"Es war eine anstrengende Woche. Jetzt bin ich froh, dass mein erstes Spiel geschafft ist", sagte Müller: "Nun beginnt eine ganz reguläre Woche für mich. Jetzt muss ich in meinem Apartment erstmal runterkommen und darüber nachdenken, was in dieser Woche alles passiert ist. Es war verrückt."

Mehr vom Fußball
Für Matthäus kann es nur einen deutschen Meister geben
News

Matthäus: Bayern kann die Champions League gewinnen

  • 18.08.2025
  • 05:58 Uhr
Enttäuschung bei Neymar
News

"Schande": Neymar weint nach Rekord-Niederlage

  • 18.08.2025
  • 05:46 Uhr
Bernd Neuendorf sieht großes Potenzial im DFB-Team
News

Drittliga-Aufstieg: Neuendorf unterstützt Reform

  • 18.08.2025
  • 05:37 Uhr
Trainer Frank Schmidt vom 1. FC Heidenheim
News

Heidenheim: "Wir müssen uns brutal strecken"

  • 18.08.2025
  • 05:37 Uhr
Jubeltraube: Köln feiert das späte 2:1
News

"Alle Dämme gebrochen": Kwasniok und Köln erleichtert

  • 18.08.2025
  • 05:36 Uhr
Sandro Wagner feiert ein erfolgreiches Debüt
News

Wagner nach Debüt: "Bin am richtigen Ort"

  • 18.08.2025
  • 05:36 Uhr
Luis Diaz
News

Bayerns neues Mentalitätsmonster

  • 17.08.2025
  • 23:06 Uhr
Fabio Fluminense
News

1390 Profi-Spiele: Krasser Rekord für Brasilien-Keeper

  • 17.08.2025
  • 22:54 Uhr
imago images 1064979827
News

Transfer-Fiasko? Bayerns Nkunku-Deal droht zu platzen

  • 17.08.2025
  • 22:40 Uhr
Manuel Neuer (FC Bayern Muenchen, 01) jubelt ueber das Tor zum 0:1, GER, VfB Stuttgart vs. FC Bayern Muenchen, Fussball, Herren, Franz-Beckenbauer-Supercup 2025, Supercup, Spielzeit 2025 2026, 16.0...
News

Neuer in Topform: Jetzt hat Nagelsmann keine Wahl mehr

  • 17.08.2025
  • 22:40 Uhr