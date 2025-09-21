Anzeige
MAJOR LEAGUE SOCCER

Thomas Müller verletzt - Vancouver siegt trotzdem

  • Veröffentlicht: 21.09.2025
  • 08:45 Uhr
  • ran.de

Nach furiosem Start in die MLS zwingt eine Verletzung Thomas Müller zur Pause. Die Vancouver Whitecaps siegen auch ohne ihn.

Es lief so gut für Thomas Müller nach seinem Wechsel zu den Vancouver Whitecaps. In drei MLS-Spielen erzielte er bislang vier Tore und steuerte einen Assist bei. Zuletzt war ihm gegen Tabellenführer Philadelphia Union (7:0) sogar ein Hattrick gelungen.

Doch seit einigen Tagen plagen den 36-Jährigen Adduktorenprobleme. Das führte bereits dazu, dass er am vergangenen Dienstag im kanadischen Pokal nur auf der Bank saß. Jetzt musste Müller auch beim Auswärtsspiel bei Sporting Kansas City passen.

Vancouver mit Klubrekord

Müller blieb in Vancouver, während sein Team einen 2:0-Erfolg feierte. Damit stellten die Whitecaps zugleich einen neuen Klubrekord auf: Nach 29 Spielen haben sie 55 Punkte auf dem Konto - das sind zwei Zähler mehr als in der bisherigen Rekordsaison 2015.

Am Mittwoch geht's weiter mit einem Heimspiel gegen die Portland Timbers. Ob Müller dann wieder einsatzfähig sein wird, ließ sein Klub bislang offen.

Thomas Müller in der MLS: Diese alten Bekannten stehen mit ihm auf dem Platz

Müllers Weggefährten in der MLS
Thomas Müller ist in diesem Sommer zu den Vancouver Whitecaps in die MLS gewechselt. ran zeigt, auf welche ehemaligen Weggefährten er dort trifft - Profis, mit denen er bereits auf Vereinsebene zusammengespielt hat oder gegen die er früher mal angetreten ist.
Tim Leibold (31, Sporting Kansas City)
- in der Bundesliga für 1. FC Nürnberg aktiv
- seit Januar 2023 in der MLS
Erik Thommy (31, Sporting Kansas City)
- in der Bundesliga für Fortuna Düsseldorf, FC Augsburg und VfB Stuttgart aktiv
- seit Juli 2022 in der MLS
Alexander Hack (31, RB New York)
- in der Bundesliga für Mainz 05 aktiv
- seit Januar 2025 in der MLS
Marco Reus (36, L.A. Galaxy)
- in der Bundesliga für Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund aktiv
- in der MLS seit August 2024
- zusammen in der DFB-Elf gespielt
Emil Forsberg (33, RB New York)
- in der Bundesliga für RB Leipzig aktiv
- seit Januar 2024 in der MLS
Eric-Maxim Choupo-Moting (36, RB New York)
- in der Bundesliga für Hamburger SV, 1. FC Nürnberg, Mainz 05 und Schalke 04 aktiv
- Ex-Teamkollege von Müller beim FC Bayern
- in der MLS seit Januar 2025
Roman Bürki (34, St. Louis City SC)
- in der Bundesliga für Borussia Dortmund aktiv
- in der MLS seit Juli 2022
Timo Baumgartl (29, St. Louis City SC)
- in der Bundesliga für VfB Stuttgart und Union Berlin aktiv
- seit Januar 2025 in der MLS
Marcel Hartel (29, St. Louis City SC)
- in der Bundesliga für Arminia Bielefeld und 1. FC Köln aktiv
- in der MLS seit Juli 2024
Eduard Löwen (St. Louis City SC)
- in der Bundesliga für 1. FC Nürnberg, Hertha BSC, FC Augsburg und VfL Bochum aktiv
- in der MLS Seit Juli 2022
Cedric Teuchert (28, St. Louis City SC)
- in der Bundesliga für Schalke 04 und Union Berlin aktiv
- seit Juli 2024 in der MLS
Marcus Ingvartsen (29, San Diego FC)
- in der Bundesliga für Mainz 05 und Union Berlin aktiv
- seit Januar 2025 in der MLS
Hannes Wolf (26, New York City FC)
- in der Bundesliga für RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach aktiv
- seit Januar 2024 in der MLS
Hugo Lloris (38, LAFC)
- in der Champions League für Tottenham Hotspur aktiv
- seit Januar 2024 in der MLS
Heung-min Son (33, LAFC)
- in der Bundesliga für Hamburger SV und Bayer Leverkusen aktiv
- in der Champions League für Tottenham Hotspur aktiv
- seit August 2025 in der MLS
Hany Mukhtar (30, Nashville SC)
- in der Bundesliga für Hertha BSC aktiv
. seit Januar 2020 in der MLS
Wilfried Zaha (32, Charlotte FC)
- in der Champions League für Galatasaray Istanbul aktiv
- seit Januar 2025 in der MLS
Ryan Kent(28, Seattle Sounders FC)
- in der Bundesliga für SC Freiburg aktiv
- seit März 2025 in der MLS
Riqui Puig (26, L.A. Galaxy)
- in der Champions League für FC Barcelona aktiv
- seit August 2022 in der MLS
Sebastian Schonlau (31, Vancouver Whitecaps FC)
- in der Bundesliga für SC Paderborn aktiv
- seit August 2025 in der MLS
- neuer Teamkollege von Müller
Jordi Alba (36), Luis Suarez (38), Lionel Messi (38), Sergio Busquets (37) (alle bei Inter Miami)
- Alba in der Champions League für FC Valencia und FC Barcelona aktiv
- Suarez in der Champions League für Ajax Amsterdam, FC Barcelona und Atletico Madrid aktiv
- Messi in der Champions League für FC Barcelona und Paris Saint-Germain aktiv
- Busquets in der Champions League für FC Barcelona aktiv
- Alba, Messi und Busquets in der MLS seit Juli 2023, Suarez in der MLS seit Januar 2024
