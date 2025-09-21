Thomas Müller verletzt - Vancouver siegt trotzdem

Nach furiosem Start in die MLS zwingt eine Verletzung Thomas Müller zur Pause. Die Vancouver Whitecaps siegen auch ohne ihn.

Es lief so gut für Thomas Müller nach seinem Wechsel zu den Vancouver Whitecaps. In drei MLS-Spielen erzielte er bislang vier Tore und steuerte einen Assist bei. Zuletzt war ihm gegen Tabellenführer Philadelphia Union (7:0) sogar ein Hattrick gelungen.

Doch seit einigen Tagen plagen den 36-Jährigen Adduktorenprobleme. Das führte bereits dazu, dass er am vergangenen Dienstag im kanadischen Pokal nur auf der Bank saß. Jetzt musste Müller auch beim Auswärtsspiel bei Sporting Kansas City passen.