Thomas Müller kann es auch noch mit 36 Jahren. Die Bayern-Ikone befindet sich mit seinem neuen Klub, den Vancouver Whitecaps, weiter in der Erfolgsspur und zeigt sich auch selbst äußerst treffsicher. Nach dem Spiel grüßt er einen alten Kollegen. Ein Dreierpack am 36. Geburtstag: Für Thomas Müller läuft es bei den Vancouver Whitecaps traumhaft. In seinem erst dritten Spiel nach dem Wechsel an die kanadischen Westküste führte der Weltmeister von 2014 sein neues Team zu dessen höchstem Sieg in seiner MLS-Geschichte. Nach dem 7:0 (4:0) gegen Philadelphia Union feierten die "Caps" den Ex-Bayern überschwänglich. "Hattrick Hero" titelte Vancouver bei X, nachdem Müller im BC Place Stadium per Handelfmeter zum 3:0 (30.), per Foulelfmeter zum 4:0 (45.+1) und mit dem Kopf zum Endstand (88.) gegen den Spitzenreiter der Eastern Conference getroffen hatte.

Müller bedankt sich bei seinen Kollegen - und grüßt Kane Müller wendete sich nach seiner Tor-Gala via Social Media an seine Fans. "Was ein großartiger Abend und wichtiger Sieg gegen Philadelphia", so der Weltmeister aus dem Jahr 2014. "Mein Dank geht an meine Teamkollegen, sie haben mir die Bälle wunderbar aufgelegt, sodass ich einen Hattrick erzielen konnte. Ich bin sehr glücklich", fügte er hinzu.

Der 36-Jährige wandte sich dann noch mit dem Spielball in der Hand an einen alten Kollegen. "Viele Grüße gehen an meine früheren Mitspieler bei Bayern München und insbesondere an Harry Kane raus. Harry, jetzt weiß ich, wie du dich mit einem Hattrick-Ball in der Hand fühlst", so der auffallend bärtige Müller.

Vancouver mit Müller auf Kurs Vancouver, das in der Ära Müller noch ungeschlagen ist (zwei Siege, ein Unentschieden), liegt auf Platz drei der Western Conference. Allerdings haben die Whitecaps (54 Punkte) zwei Spiele weniger auf dem Konto als Minnesota (56) und San Diego (58) und könnten sich demnach aus eigener Kraft in Kürze den Spitzenplatz krallen. Der Fokus liegt jedoch ganz klar auf den MLS-Playoffs, die am 23. Oktober beginnen. Harry Kane ragt aus starker FCB-Elf heraus - Nicolas Jackson feiert Debüt - die FCB-Noten

Thomas Müller in der MLS: Diese alten Bekannten stehen mit ihm auf dem Platz 1 / 22 © IMAGO/PxImages Müllers Weggefährten in der MLS

Thomas Müller ist in diesem Sommer zu den Vancouver Whitecaps in die MLS gewechselt. ran zeigt, auf welche ehemaligen Weggefährten er dort trifft - Profis, mit denen er bereits auf Vereinsebene zusammengespielt hat oder gegen die er früher mal angetreten ist. © imago/Bernd Müller Tim Leibold (31, Sporting Kansas City)

- in der Bundesliga für 1. FC Nürnberg aktiv

- seit Januar 2023 in der MLS © imago/ActionPictures Erik Thommy (31, Sporting Kansas City)

- in der Bundesliga für Fortuna Düsseldorf, FC Augsburg und VfB Stuttgart aktiv

- seit Juli 2022 in der MLS © imago images/Sven Simon Alexander Hack (31, RB New York)

- in der Bundesliga für Mainz 05 aktiv

- seit Januar 2025 in der MLS © IMAGO/MIS Marco Reus (36, L.A. Galaxy)

- in der Bundesliga für Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund aktiv

- in der MLS seit August 2024

- zusammen in der DFB-Elf gespielt © imago images/motivio Emil Forsberg (33, RB New York)

- in der Bundesliga für RB Leipzig aktiv

- seit Januar 2024 in der MLS © IMAGO/Sven Simon Eric-Maxim Choupo-Moting (36, RB New York)

- in der Bundesliga für Hamburger SV, 1. FC Nürnberg, Mainz 05 und Schalke 04 aktiv

- Ex-Teamkollege von Müller beim FC Bayern

- in der MLS seit Januar 2025 © imago/Sven Simon Roman Bürki (34, St. Louis City SC)

- in der Bundesliga für Borussia Dortmund aktiv

- in der MLS seit Juli 2022 © imago/Sportfoto Rudel Timo Baumgartl (29, St. Louis City SC)

- in der Bundesliga für VfB Stuttgart und Union Berlin aktiv

- seit Januar 2025 in der MLS © IMAGO/Icon Sportswire Marcel Hartel (29, St. Louis City SC)

- in der Bundesliga für Arminia Bielefeld und 1. FC Köln aktiv

- in der MLS seit Juli 2024 © IMAGO/Imagn Images Eduard Löwen (St. Louis City SC)

- in der Bundesliga für 1. FC Nürnberg, Hertha BSC, FC Augsburg und VfL Bochum aktiv

- in der MLS Seit Juli 2022 © IMAGO/Imagn Images Cedric Teuchert (28, St. Louis City SC)

- in der Bundesliga für Schalke 04 und Union Berlin aktiv

- seit Juli 2024 in der MLS © IMAGO/Imagn Images Marcus Ingvartsen (29, San Diego FC)

- in der Bundesliga für Mainz 05 und Union Berlin aktiv

- seit Januar 2025 in der MLS © imago images/Uwe Kraft Hannes Wolf (26, New York City FC)

- in der Bundesliga für RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach aktiv

- seit Januar 2024 in der MLS © IMAGO/ZUMA Press Wire Hugo Lloris (38, LAFC)

- in der Champions League für Tottenham Hotspur aktiv

- seit Januar 2024 in der MLS © IMAGO/Gonzales Photo Heung-min Son (33, LAFC)

- in der Bundesliga für Hamburger SV und Bayer Leverkusen aktiv

- in der Champions League für Tottenham Hotspur aktiv

- seit August 2025 in der MLS © IMAGO/NurPhoto Hany Mukhtar (30, Nashville SC)

- in der Bundesliga für Hertha BSC aktiv

. seit Januar 2020 in der MLS © IMAGO/Beautiful Sports Wilfried Zaha (32, Charlotte FC)

- in der Champions League für Galatasaray Istanbul aktiv

- seit Januar 2025 in der MLS © IMAGO/Imagn Images Ryan Kent(28, Seattle Sounders FC)

- in der Bundesliga für SC Freiburg aktiv

- seit März 2025 in der MLS © IMAGO/Imagn Images Riqui Puig (26, L.A. Galaxy)

- in der Champions League für FC Barcelona aktiv

- seit August 2022 in der MLS © imago/Sven Simon Sebastian Schonlau (31, Vancouver Whitecaps FC)

- in der Bundesliga für SC Paderborn aktiv

- seit August 2025 in der MLS

- neuer Teamkollege von Müller © IMAGO/USA TODAY Network Jordi Alba (36), Luis Suarez (38), Lionel Messi (38), Sergio Busquets (37) (alle bei Inter Miami)

- Alba in der Champions League für FC Valencia und FC Barcelona aktiv

- Suarez in der Champions League für Ajax Amsterdam, FC Barcelona und Atletico Madrid aktiv

- Messi in der Champions League für FC Barcelona und Paris Saint-Germain aktiv

- Busquets in der Champions League für FC Barcelona aktiv

- Alba, Messi und Busquets in der MLS seit Juli 2023, Suarez in der MLS seit Januar 2024

