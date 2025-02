Top-Schiedsrichter Aytekin vor Comeback

Top-Schiedsrichter Deniz Aytekin steht nach langer Verletzungspause vor der Rückkehr in den Profifußball. Der 46-Jährige aus dem fränkischen Oberasbach hat zuletzt den Leistungstest bestanden und leitete als Bewährungsprobe am vergangenen Wochenende ein Testspiel zweier unterklassiger Klubs in Bayern. Schon für den kommenden Spieltag ist Aytekins Comeback vorgesehen. Das bestätigte der DFB dem SID. Zunächst hatte der kicker darüber berichtet. Erwartet wird die Ansetzung Aytekins bei einem Zweitligaspiel.