Mit seinem Engagement in Parma 2021 hatte sich für "Gigi" Buffon ein Kreis geschlossen. In dem Klub hatte er im November 1995 seine Profikarriere begonnen. 28 Jahre später endet sie am gleichen Ort. Seine großen Erfolge aber feierte Buffon mit Juventus Turin.

Italiens Torhüter-Legende Gianluigi Buffon beendet seine glanzvolle Fußball-Karriere. Mit einem in den Sozialen Medien veröffentlichten Video kündigt er seinen Rücktritt an.

Buffon: Italiens Nationalheld bei der WM 2006

Dortmunder WM-Stadion, 4. Juli 2006. Das Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft zwischen Deutschland und Italien ist in der Verlängerung. Lukas Podolski kommt an den Ball und zieht in der 111. Minute verdeckt und knallhart aus 13 Metern ab, doch Gianluigi Buffon verhindert mit einem glänzenden Reflex den Rückstand. Fünf Tage später hält die Torwart-Ikone den WM-Pokal in den Händen.

"Ohne Buffon wäre ich nie Weltmeister geworden", sagte dieser Tage Marco Materazzi. Der frühere Bayern-Stürmer Luca Toni bezeichnet Buffon als "Größten der Geschichte". Und Andrea Pirlo, selbst eine Ikone, adelte "Grande Gigi" als "Superman des Weltfußballs. Er ist ein Held unserer Zeiten für immer".

Doch auch für die Helden des Fußballs kommt irgendwann der Moment, sich von ihrer großen Leidenschaft zu verabschieden. Dieser Zeitpunkt ist für Buffon nun gekommen, wie der 45-Jährige am Mittwoch in den Sozialen Netzwerken bestätigte. "Das war's, Leute", schrieb Buffon bei Twitter: "Ihr habt mir alles gegeben. Ich habe euch alles gegeben. Wir haben gemeinsam gewonnen."