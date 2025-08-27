Für Erling Haaland kommt es zu einer großen Veränderung. Der Stürmer-Star wird künftig mit einem neuen Namen auf dem Rücken auflaufen, wie nun offiziell verkündet wurde.

Erling Haaland gehört zu den torgefährlichsten Stürmern Europas. Seit 2022 geht der Norweger für Manchester City auf Torejagd. Nun müssen sich seine Fans jedoch umgewöhnen - der Ex-Borusse hat nämlich eine entscheidende Veränderung an seinem Trikot vorgenommen.

Zukünftig wird der Neuner mit seinem vollständigen Nachnamen auf dem Rücken auflaufen. Über der "9" wird also von jetzt an "Braut Haaland" stehen. Diese Änderung verkündete der Online-Shop "Unisportstore" am Dienstag.