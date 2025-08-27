Daran müssen sich die Fans nun gewöhnen
Manchester City - Erling Haaland nimmt überraschende Trikot-Änderung vor
Für Erling Haaland kommt es zu einer großen Veränderung. Der Stürmer-Star wird künftig mit einem neuen Namen auf dem Rücken auflaufen, wie nun offiziell verkündet wurde.
Erling Haaland gehört zu den torgefährlichsten Stürmern Europas. Seit 2022 geht der Norweger für Manchester City auf Torejagd. Nun müssen sich seine Fans jedoch umgewöhnen - der Ex-Borusse hat nämlich eine entscheidende Veränderung an seinem Trikot vorgenommen.
Zukünftig wird der Neuner mit seinem vollständigen Nachnamen auf dem Rücken auflaufen. Über der "9" wird also von jetzt an "Braut Haaland" stehen. Diese Änderung verkündete der Online-Shop "Unisportstore" am Dienstag.
Das Unternehmen erklärte den Schritt über Instagram wie folgt: "Ein neues Kapitel für Norwegen. Ab den kommenden Spielen wird Erling seinen vollständigen Nachnamen auf dem Rücken seines Nationaltrikots tragen." Das Trikot des Nationalstars kann bereits jetzt im Shop erworben werden.
Erling Haaland: Trikotname bei Manchester City bleibt offen
Eine Neuerung, die auch seinen Trainer überraschte. Norwegens Nationaltrainer Stale Solbakken gestand bei der spanischen "Marca": "Ich wusste bisher nichts davon." Bereits in wenigen Tagen, wenn Norwegen am 4. September auf Finnland trifft, wird Haaland den neuen Namen erstmals tragen.
Fraglich ist bislang noch, ob der Torjäger den neuen Namen auch auf dem Trikot der Cityzens trägt. Am vergangenen Wochenende lief der Stürmer im Premier-League-Spiel gegen Tottenham Hotspur noch mit dem bekannten Schriftzug "Haaland" auf dem Rücken auf.