WM-Qualifikation: Mit Döner auf dem Weg zur WM - Norwegen feiert "Hattrick-Held" Erling Haaland

Norwegen ist nach 27 Jahren wieder auf dem Weg zu einer WM - vor allem dank der Tormaschine Erling Haaland.

Erling Haaland saß ganz entspannt auf einem Fahrrad-Ergometer und musste erst einmal nachfragen, wie das Spiel denn ausgegangen war. "5:0?", fragte Norwegens Tormaschine. Ja, 5:0.

Und so sind die Fußball-Wikinger nach 27 Jahren wieder auf dem Weg zu einer WM. Vor allem dank Haaland, der in Oslo gegen Israel seine nächste Galavorstellung hinlegte.

"Das war ein weiterer Schritt auf unserem Weg", sagte der Kapitän, der aber noch nicht zu früh jubeln wollte: "Wir kommen unserem Ziel näher, aber wir müssen cool bleiben."

Während der Stürmerstar noch versucht, die Euphorie zu bremsen, ist das Land völlig aus dem Häuschen. "Verbreiten Sie die Nachricht! Norwegen ist auf dem Weg zur Weltmeisterschaft", titelte die Tageszeitung "VG" auf ihrer Homepage.

Die erstmalige Qualifikation für eine WM seit 1998, da waren sich in Norwegen fast alle einig, ist Haaland und Co. nach dem 5:0 (3:0) gegen Israel eigentlich nicht mehr zu nehmen.