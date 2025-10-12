WM 2026
WM-Qualifikation: Mit Döner auf dem Weg zur WM - Norwegen feiert "Hattrick-Held" Erling Haaland
- Veröffentlicht: 12.10.2025
- 13:48 Uhr
- SID
Norwegen ist nach 27 Jahren wieder auf dem Weg zu einer WM - vor allem dank der Tormaschine Erling Haaland.
Erling Haaland saß ganz entspannt auf einem Fahrrad-Ergometer und musste erst einmal nachfragen, wie das Spiel denn ausgegangen war. "5:0?", fragte Norwegens Tormaschine. Ja, 5:0.
Und so sind die Fußball-Wikinger nach 27 Jahren wieder auf dem Weg zu einer WM. Vor allem dank Haaland, der in Oslo gegen Israel seine nächste Galavorstellung hinlegte.
"Das war ein weiterer Schritt auf unserem Weg", sagte der Kapitän, der aber noch nicht zu früh jubeln wollte: "Wir kommen unserem Ziel näher, aber wir müssen cool bleiben."
Während der Stürmerstar noch versucht, die Euphorie zu bremsen, ist das Land völlig aus dem Häuschen. "Verbreiten Sie die Nachricht! Norwegen ist auf dem Weg zur Weltmeisterschaft", titelte die Tageszeitung "VG" auf ihrer Homepage.
Die erstmalige Qualifikation für eine WM seit 1998, da waren sich in Norwegen fast alle einig, ist Haaland und Co. nach dem 5:0 (3:0) gegen Israel eigentlich nicht mehr zu nehmen.
Erling Haaland und die Norweger führen Gruppe I an
Denn: Norwegen steht mit 18 Punkten und 29:3 Toren makellos an der Tabellenspitze der Gruppe I und hielt Italien, das mit 3:1 in Estland gewann, weiter auf sechs Punkte Abstand. Die "Squadra Azzurra" hat allerdings noch ein Spiel mehr zu bestreiten.
Gewinnen Haaland und Co. im November auch gegen Estland, ist ihnen der Gruppensieg und damit das Ticket für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko praktisch nicht mehr zu nehmen. Es wäre Norwegens erster Auftritt auf der ganz großen Bühne seit der Qualifikation für die EM 2000 - Haaland wurde damals 19 Tage nach dem Finale geboren.
Doch nun ist es wohl bald wieder so weit, dass Norwegen zu einem großen Turnier fährt. Mit Superstar Haaland.
WM 2026: Diese Teams sind bereits qualifiziert
Die WM 2026 rückt immer näher. Auch das Kontingent der feststehenden Teilnehmer wird größer und größer. Wer könnte Argentinien vom Thron stoßen? ran zeigt die Nationen, die sich schon qualifiziert haben.
USA
Die USA sind als Ausrichter der Weltmeisterschaft 2026 gesetzt. In den USA wird während der WM ein Großteil der Spiele stattfinden. Können die US-Boys für eine Überraschung sorgen?
Kanada
Auch Kanada ist als Ausrichter sicher dabei. Die Mannschaft wird von Bayern-Star Alphonso Davies und Top-Stürmer Jonathan David angeführt.
Mexiko
Auch Mexiko ist als Austragungsland bei der WM 2026 mit am Start. Die Mexikaner sind immer mal wieder für ein Ausrufezeichen gut, besiegten beispielsweise 2018 die DFB-Elf zum Auftakt mit 1:0.
Japan
Über die Qualifikation war Japan das erste Team, das sein Ticket für die WM löste. Auch Japan kann auf einen überraschenden WM-Sieg gegen Deutschland zurückblicken. 2022 in Katar gelang dem Team ein 2:1-Erfolg über das DFB-Team.
Neuseeland
Neuseeland hatte dann wohl doch kein Interesse an einem Fußball-Märchen. Im entscheidenden Spiel um das WM-Ticket setzten sich die "All Whites" mit 3:0 gegen Neukaledonien durch. Für Neuseeland ist es erst die dritte WM-Teilnahme der Geschichte. Zuletzt scheiterte man 2010 in Südafrika nach drei Unentschieden in der Gruppenphase, konnte allerdings den damals amtierenden Weltmeister Italien hinter sich lassen.
Iran
Zum vierten Mal in Folge wird der Iran 2026 bei einer WM am Start sein. "Team Melli" genügte in der asiatischen Qualifikation ein 2:2 gegen Usbekistan, um vorzeitig das Ticket zu lösen. Insgesamt wird es die siebte WM-Teilnahme für den Iran sein.
Argentinien
Als viertes Team machte der Titelverteidiger sportlich seine Teilnahme perfekt - und das ohne eigenes Zutun. Argentinien löste das Ticket bereits vor dem ewigen Klassiker gegen Brasilien, weil Bolivien wenige Stunden zuvor gegen Uruguay nicht gewann.
Usbekistan
Premiere für Usbekistan: Das zentralasiatische Land darf erstmals bei einer WM-Endrunde mitspielen. Ein torloses Remis bei den Vereinigten Arabischen Emiraten genügte zur vorzeitigen Qualifikation.
Jordanien
Auch Jordanien wird 2026 erstmals bei einer WM dabei sein, ein klarer 3:0-Sieg im Oman sorgte für die Vorentscheidung, die später durch ein anderes Land offiziell wurde ...
Südkorea
... und das war Südkorea. Der WM-Stammgast löste sein Ticket durch einen Sieg im Irak und verhalf Jordanien zeitgleich ebenfalls zur Teilnahme.
Australien
Die Socceroos lösten als sechste Mannschaft der Asien-Qualifikation das Ticket für die WM 2026 durch einen 2:1-Sieg beim direkten Konkurrenten Saudi-Arabien.
Brasilien
Auch aus Südamerika füllt sich das Kontingent der WM-Teilnehmer. Am drittletzten Spieltag der Eliminatorias Sudamericanas erreichte Rekord-Weltmeister Brasilien mit einem 1:0-Sieg gegen Paraguay die Endrunde im kommenden Jahr.
Ecuador
Am selben Spieltag durften auch die Ecuadorianer jubeln. Ihnen reichte schon ein schnödes 0:0 gegen Peru zu WM-Teilnahme.
Uruguay
Auch am vorletzten Spieltag mussten die Peruaner mit ansehen, wie sich eine Nationalmannschaft über die WM-Qualifikation freut. Diesmal ist es Uruguay nach einem 3:0-Sieg über den Tabellenvorletzten.
Paraguay
Paraguay machte ebenfalls am vorletzten Spieltag alles klar - mit einem 0:0 gegen Ecuador.
Kolumbien
Als vorerst letzte Mannschaft aus Südamerika qualifizierte sich auch Kolumbien für die WM. Der ehemalige Bayern-Star James Rodriguez erzielte beim 3:0 über Bolivien das Führungstor.
Marokko
Marokko hat sich als erstes afrikanisches Land für die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert. Das Team um Kapitän Achraf Hakimi (li.) bezwang den Niger am Freitag in Rabat 5:0 (2:0) und sicherte sich vorzeitig den Sieg in Gruppe E. Für Marokko ist es die dritte WM-Teilnahme in Folge, 2022 in Katar hatte das Team überraschend das Halbfinale erreicht.
Tunesien
Tunesien hat sich als zweites afrikanisches Land nach Marokko für die WM-Endrunde qualifiziert. Die Nordafrikaner sind zum dritten Mal in Serie dabei und werden 2026 ihre insgesamt siebte WM bestreiten. Mit einem 1:0-Sieg gegen Äquatorialguinea konnte Tunesien das Ticket schon zwei Spieltage vor Abschluss der Quali-Phase sichern.
Ägypten
Mohamed Salah (r.) und Ägypten fahren zur WM! Als drittes afrikanisches Team haben die Ägypter ihre Qualifikation am vorletzten Spieltag der Qualifikation mit einem 3:0-Sieg gegen Dschibuti klargemacht. Salah gelang dabei ein Doppelpack. Für Ägypten ist die WM 2026 bereits die vierte Teilnahme an einer Weltmeisterschaft. Zuletzt nahm das Team 2018 teil, auf einen Sieg bei einer WM-Endrunde wartet das fußballbegeisterte Land jedoch noch.
Algerien
Als vierte nordafrikanische Mannschaft haben sich die Algerier für die WM 2026 qualifiziert. Dank des Wolfsburgers Mohamed Amoura, der gegen Somalia gleich zweimal traf, sicherte sich das Team das Ticket. Insgesamt ist Algerien nun zum fünften Mal bei einer Weltmeisterschaft dabei.
Dabei scheiterte der Angreifer von Manchester City zunächst gleich zweimal vom Elfmeterpunkt am Hamburger Daniel Peretz im israelischen Tor (6.), erzielte dann aber doch noch einen Dreierpack (27./63./72.). "Hattrick-Held" taufte "Dagbladet" den 25-Jährigen.
Haaland erzielte damit bereits zwölf Tore in den sechs absolvierten Quali-Spielen, traf im neunten Länderspiel in Serie.
Haaland auch mit der Nationalmannschaft auf Rekordjagd
Es war sein sechster Dreierpack im Norwegen-Trikot, inzwischen stehen 51 Länderspieltore in 46 Einsätzen zu Buche.
Das sei "verrückt" und "riesig", sagte Haaland. Harry Kane (England/71 Einsätze), Neymar (Brasilien/74) oder auch Lionel Messi (Argentinien/107) und Cristiano Ronaldo (Portugal/114) hatten die Marke von 50 Länderspieltoren laut Datenanbieter Opta erst deutlich später erreicht.
Gerd Müller erzielte seinen 50. DFB-Treffer bereits im 41. Spiel.
"Ein Tag der Freude, es war magisch", sagte Haalands Sturmpartner Alexander Sörloth.
Zur Belohnung gab es Döner und den Partybefehl von Trainer Staale Solbakken: "Ich habe gesagt, dass ich enttäuscht bin, wenn heute nicht alle rausgehen. Das haben sie sich verdient."
