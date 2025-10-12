Ex-Bundestrainer Joachim Löw hält eine frühe Festlegung auf das WM-System beim DFB-Team für wichtiger als die Position von Joshua Kimmich.

Für den ehemaligen Bundestrainer Joachim Löw ist die frühe Festlegung auf ein WM-System bedeutender als die viel diskutierte Position von Kapitän Joshua Kimmich in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. "Es ist wichtiger, welche Systematik gespielt wird", sagte der 65-Jährige im "Sport1-Doppelpass".

"Das macht schon kleine Unterschiede aus - wie ist die Positionierung, wie spiele ich von hinten raus, wie teile ich die Räume auf in der Defensive und der Offensive, das ist wichtig für die Mannschaft", betonte Löw und ergänzte: "Wer auf welcher Position spielt, ist nicht immer das alles Entscheidende. Aber derjenige, der in zweiter Reihe steht, muss genau seine Rolle kennen", falls er reinkomme.

Wenn es für Kimmich wie aktuell adäquaten Ersatz im Mittelfeld gäbe, "würde ich ihn möglicherweise auch auf die rechte Seite stellen", sagte Löw. Das tat sein Erbe Julian Nagelsmann zuletzt in der WM-Qualifikation, obwohl er sich erst im September darauf festgelegt hatte, dass der Münchner mit Blick auf die WM wieder auf die Sechs rücken werde.