Jogi Löw: WM-System für das DFB-Team wichtiger als die Kimmich-Position

  • Aktualisiert: 12.10.2025
  • 12:13 Uhr
  • SID

Ex-Bundestrainer Joachim Löw hält eine frühe Festlegung auf das WM-System beim DFB-Team für wichtiger als die Position von Joshua Kimmich.

Für den ehemaligen Bundestrainer Joachim Löw ist die frühe Festlegung auf ein WM-System bedeutender als die viel diskutierte Position von Kapitän Joshua Kimmich in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. "Es ist wichtiger, welche Systematik gespielt wird", sagte der 65-Jährige im "Sport1-Doppelpass".

"Das macht schon kleine Unterschiede aus - wie ist die Positionierung, wie spiele ich von hinten raus, wie teile ich die Räume auf in der Defensive und der Offensive, das ist wichtig für die Mannschaft", betonte Löw und ergänzte: "Wer auf welcher Position spielt, ist nicht immer das alles Entscheidende. Aber derjenige, der in zweiter Reihe steht, muss genau seine Rolle kennen", falls er reinkomme.

Wenn es für Kimmich wie aktuell adäquaten Ersatz im Mittelfeld gäbe, "würde ich ihn möglicherweise auch auf die rechte Seite stellen", sagte Löw. Das tat sein Erbe Julian Nagelsmann zuletzt in der WM-Qualifikation, obwohl er sich erst im September darauf festgelegt hatte, dass der Münchner mit Blick auf die WM wieder auf die Sechs rücken werde.

Löw: Kimmich kann überall spielen

Kimmich sei "der einzige Spieler, wo ich mich je nach Situation entscheiden würde", sagte Löw, "weil er in der Lage ist, auf jeder Position eine absolute Weltklasseleistung abzurufen. Und es für ihn auch kein Problem ist. Das ist ein bisschen vergleichbar mit Philipp Lahm", meinte der Weltmeistertrainer von 2014.

Neben dem System sei eine Achse "wichtig", sagte Löw, aber "ich glaube, dass die eigentlich vorhanden ist". Er nannte Spieler wie Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, Kimmich, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Florian Wirtz und Kai Havertz als deren Bestandteil.

Dennoch sieht Löw Probleme. Die DFB-Elf habe "seit einigen Jahren Probleme" auf gewissen Positionen. "Wir haben schon eine große Klasse auf manchen Positionen, aber nicht die Klasse auf anderen, nicht diese Weltklasse, die man braucht, wenn man ernsthaft um Titel mitspielen möchte", betonte er.

