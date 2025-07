Olympia 2024: Merle Frohms droht Stammplatz beim DFB zu verlieren 

Dem Bericht nach gilt Ann-Katrin Berger als Favoritin auf den Posten in Paris. Die 33-Jährige, die aktuell bei NJ/NY Gotham FC in den USA spielt, zeigte beim 4:0 Erfolg im Testspiel gegen Österreich eine starke Leistung. Die Torhüterin strahlte Sicherheit aus, spielte präzise Pässe und steuerte sogar zwei Vorlagen bei.

Berger zweimal an Krebs erkrankt

In einem Interview mit der "SPORT BILD" sagte sie nach der zweiten Diagnose: "Ich brauche immer einen Plan im Leben. Ich muss ein Ziel haben, dann gehe ich das geradlinig an. Unsere Trainerin hat gesagt, dass ich wieder die Nummer 1 bin, wenn ich das Zeichen dafür gebe. Damit war die größte Motivation gesetzt."

Und weiter: "Ich wollte so schnell wie möglich das machen, was ich am meisten liebe: trainieren und spielen. Durch die erste Therapie weiß ich, was wichtig für mich ist: Ich brauche den Fußball auch, um mich abzulenken. Viele Menschen machen sich in der Situation verrückt. Das ist verständlich, aber wenn man mental stark ist, wird die Krankheit einfacher zu bekämpfen."

Trotz ihrer Rückkehr verlor die damals noch beim FC Chelsea unter Vertrag stehende Berger ihren Stammplatz. Nur einen Monat nach ihrer Rückkehr brach sie ihre Zelte ab und wechselte in die USA zum NJ/NY Gotham FC.