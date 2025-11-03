Niclas Füllkrug bei West Ham United: Berater spricht über Wechselwunsch des Nationalstürmers

Das Projekt Niclas Füllkrug bei West Ham United steht offenbar vor dem Ende. Der Berater des Deutschen gewährt nun Einblick in die Zukunft des Stürmers. In dieser Saison kommt der 32-Jährige auf sieben Einsätze, wobei er noch kein Tor erzielen konnte. West Ham United steht auf Tabellenplatz 18, der Abstiegskampf wird immer realistischer und Niclas Füllkrug laboriert an einer Verletzung nach der anderen. Und gerade in diesem Zeitraum meldet sich Füllkrugs Berater, Thorsten Wirth, zu Wort. Im "TOMorrow Business Podcast" gibt Wirth die Wechselgedanken des Deutschen preis. "Das muss immer im Zusammenspiel mit dem Verein passieren, aber ich glaube, es kann schon Sinn machen, dass man da was verändert."

Anzeige

Anzeige

Niclas Füllkrug: Ein misslungener Wechsel auf die Insel Die Mission des deutschen Stürmers nach seinem Wechsel nach England war klar: Die Leistung des Sommers 2024 weiterführen und das Können auch in der härtesten Liga der Welt unter Beweis stellen. "Immer wieder in einer Phase, wo du gesagt hast: Jetzt kommt er, jetzt wird er England zeigen, dass es nicht nur eine gute EM war und danach nichts mehr kommt – kam wieder eine Verletzung und das ist schade. Da hat er ein bisschen ein negatives Momentum und auch Pech gehabt", sagte Wirth. Tatsächlich ist Füllkrug in der Premier League vom Verletzungspech geplagt. Aktuell fehlt der 32-Jährige aufgrund eines Muskelbündelrisses. Seit Beginn seines Engagements bei den Hammers vor über einem Jahr verpasste Füllkrug bereits über 30 Spiele.

Anzeige

Anzeige