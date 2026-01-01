Quarterback-Legende an Verhandlungen beteiligt
Tom Brady lockt wohl deutschen Fußballer zu Birmingham City
01.01.2026
22:27 Uhr
- ran.de
Kai Wagner steht einem Bericht zufolge vor einem Wechsel zu Birmingham City. Miteigentümer und NFL-Legende Tom Brady soll an den Verhandlungen beteiligt sein.
Kai Wagner spielte in Deutschland für die zweite Mannschaft von Schalke 04, den SSV Ulm und die Würzburger Kickers in der 3. Liga und der Regionalliga West.
Der Abwehrspieler wagte 2019 den Sprung in die USA zu Philadelphia Union, in der MLS reifte er zu einem der besten Verteidiger.
Nun steht der 28-Jährige vor einem Wechsel nach England, in die zweite Liga zu Birmingham City.
So weit, so normal. Eine besondere Note erhält der Transfer dadurch, dass laut "Sky" Tom Brady höchstpersönlich an den Verhandlungen beteiligt sein soll.
Tom Brady will mit Birmingham aufsteigen
Die NFL-Legende, die mit den New England Patriots und den Tampa Bay Buccaneers siebenmal den Super Bowl gewann, ist seit August 2023 Minderheitseigentümer und Beiratsvorsitzender bei Birmingham City.
Jetzt soll der 48-Jährige seine Expertise und sein Charisma genutzt haben, um Wagner von einem Wechsel zu "seinem" Verein zu überzeugen. Wagner soll sich bereits in England aufhalten, die Ablösesumme soll bei 2,5 Millionen Euro liegen.
Birmingham belegt in der Championship aktuell nur den 17. Tabellenplatz, das klare Ziel ist aber der Aufstieg in die Premier League. Weshalb dringend Verstärkung benötigt wird und Brady den Transfer von Kai Wagner offenbar zur Chefsache gemacht hat.