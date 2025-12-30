Fußball
FC Arsenal gewinnt Topspiel gegen Aston Villa - Woltemade Joker bei Newcastles Arbeitssieg
Der FC Arsenal zerlegt Aston Villa im Top-Spiel dank einer fulminanten zweiten Halbzeit. Nick Woltemade kommt bei Newcastles Arbeitssieg von der Bank.
Tabellenführer FC Arsenal hat das Fußballjahr mit einem Statement-Sieg abgeschlossen. Die Gunners spielten sich beim 4:1 (0:0) im Premier-League-Topspiel gegen den Tabellendritten Aston Villa nach der Pause in einen Rausch und festigten bei der Kaderrückkehr von Kai Havertz ihren Platz an der Spitze.
Nach einer torlosen, aber temporeichen ersten Hälfte überrollte Arsenal seinen Gegner, der zuletzt elf Pflichtspiele in Folge gewonnen hatte, nach der Pause. Gabriel Magalhaes (48.) brachte die Gastgeber nach einer Ecke in Führung, Martin Zubimendi (52.) legte nach einem Ballgewinn von Martin Ödegaard mit einem feinen Lupfer nach. Leandro Trossard (69.) und Gabriel Jesus (78.) erhöhten mit sehenswerten Treffern. Ollie Watkins (90.+4) betrieb in der Nachspielzeit Ergebniskosmetik.
Havertz stand nach seiner Knie-OP erstmals wieder im Kader, eingesetzt wurde der Offensivspieler aber nicht. Der Angreifer, der vor einer Woche in das Mannschaftstraining von Teammanager Mikel Arteta zurückgekehrt war, kommt in der laufenden Saison bislang erst auf einen Einsatz am ersten Spieltag. Kurz darauf unterzog er sich einer Knie-OP. Schon in der Vorsaison hatte Havertz große Teile der Rückrunde wegen einer Oberschenkelverletzung verpasst.
Einen Achtungserfolg feierten unterdessen die Wolverhampton Wanderers: Das abgeschlagene Schlusslicht trotzte Manchester United im Old Trafford ein 1:1 (1:1) ab und sammelte damit den dritten Punkt der Saison. Der ehemalige Münchner Joshua Zirkzee hatte die Red Devils zunächst in Führung gebracht (27.), doch kurz vor der Pause glich Innenverteidiger Ladislav Krejci (45.) nach einer Ecke aus.
Woltemade Joker bei Newcastle - Chelsea patzt
Mit einem Blitzstart und Nick Woltemade als Joker hat sich Newcastle United aus der Mini-Krise befreit. Nach drei Premier-League-Spielen ohne Sieg setzten sich die Magpies beim FC Burnley mit 3:1 (2:1) durch, Nationalspieler Woltemade kam dabei erstmals in der laufenden Ligasaison von der Bank. Sein Teamkollege Malick Thiaw stand über 90 Minuten in der Innenverteidigung.
Die Gäste legten furios los: Joelinton (2.) verwertete eine starke Hereingabe von Gordon, Woltemade-Ersatz Yoane Wissa (7.) staubte nach einem Abpraller bei seinem Startelfdebüt ab. Burnley meldete sich durch Josh Laurent (23.) zurück, doch kam nicht mehr zum Ausgleich. Thiaw vergab per Kopf noch die Riesenchance zur Vorentscheidung (78.), ehe Bruno Guimaraes (90.+3) in der Nachspielzeit den erst zweiten Auswärtssieg Newcastles perfekt machte.
Der Tabellenfünfte FC Chelsea kam parallel nicht über ein 2:2 (2:2) gegen den FC Bournemouth hinaus. Auch Teammanager Fabian Hürzeler holte mit Brighton & Hove Albion durch ein 2:2 (2:1) bei West Ham United einen Zähler.