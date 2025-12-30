Der FC Arsenal zerlegt Aston Villa im Top-Spiel dank einer fulminanten zweiten Halbzeit. Nick Woltemade kommt bei Newcastles Arbeitssieg von der Bank.

Tabellenführer FC Arsenal hat das Fußballjahr mit einem Statement-Sieg abgeschlossen. Die Gunners spielten sich beim 4:1 (0:0) im Premier-League-Topspiel gegen den Tabellendritten Aston Villa nach der Pause in einen Rausch und festigten bei der Kaderrückkehr von Kai Havertz ihren Platz an der Spitze.

Nach einer torlosen, aber temporeichen ersten Hälfte überrollte Arsenal seinen Gegner, der zuletzt elf Pflichtspiele in Folge gewonnen hatte, nach der Pause. Gabriel Magalhaes (48.) brachte die Gastgeber nach einer Ecke in Führung, Martin Zubimendi (52.) legte nach einem Ballgewinn von Martin Ödegaard mit einem feinen Lupfer nach. Leandro Trossard (69.) und Gabriel Jesus (78.) erhöhten mit sehenswerten Treffern. Ollie Watkins (90.+4) betrieb in der Nachspielzeit Ergebniskosmetik.

Havertz stand nach seiner Knie-OP erstmals wieder im Kader, eingesetzt wurde der Offensivspieler aber nicht. Der Angreifer, der vor einer Woche in das Mannschaftstraining von Teammanager Mikel Arteta zurückgekehrt war, kommt in der laufenden Saison bislang erst auf einen Einsatz am ersten Spieltag. Kurz darauf unterzog er sich einer Knie-OP. Schon in der Vorsaison hatte Havertz große Teile der Rückrunde wegen einer Oberschenkelverletzung verpasst.

Einen Achtungserfolg feierten unterdessen die Wolverhampton Wanderers: Das abgeschlagene Schlusslicht trotzte Manchester United im Old Trafford ein 1:1 (1:1) ab und sammelte damit den dritten Punkt der Saison. Der ehemalige Münchner Joshua Zirkzee hatte die Red Devils zunächst in Führung gebracht (27.), doch kurz vor der Pause glich Innenverteidiger Ladislav Krejci (45.) nach einer Ecke aus.