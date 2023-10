Brighton-Coach De Zerbi: "Ich unterstütze die palästinensische Sache"

Anzeige

Brightons Coach Roberto De Zerbi sorgt nach dem Angriff der palästinensischen Terror-Organisation Hamas auf Israel mit einem Post für Aufsehen.

Einen Tag nach dem Angriff der radikal-islamischen Terror-Organisation Hamas auf Israel sorgte Brightons Trainer Roberto De Zerbi mit einer Instagram-Story für Aufsehen.

"Ich unterstütze die palästinensische Sache", schrieb der Italiener, "und hoffe, dass es wieder zu dem wird, was es war, und ich hoffe, dass der Sudan wieder zu dem wird, was er war, und dass im Sudan Frieden herrscht, und ich hoffe, dass der Frieden in allen arabischen und muslimischen Ländern andauert".

Von De Zerbis Arbeitgeber Brighton gab es bislang keine Äußerung bezüglich des Posts des Trainers auf Instagram.

Am Samstag feuerten die Hamas-Terroristen tausende Raketen auf israelisches Gebiet ab, kidnappten und töteten zahlreiche Israelis.