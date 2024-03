Anzeige

Die schwedische Trainerlegende Sven-Göran Eriksson wurde beim Legendenspiel des FC Liverpool an der Anfield Road mit großem Applaus gefeiert.

Der FC Liverpool hat dem ehemaligen Trainer Sven-Göran Eriksson den großen Traum erfüllt, einmal an der Seitenlinie der Reds zu coachen. Bei seiner Rückkehr auf die Trainerbank gewann seine Legendenelf gegen jene von Ajax mit 4:2.

Im Januar hatte Eriksson öffentlich gemacht, dass er unheilbar an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt ist. Jürgen Klopp hatte ihn daraufhin zu der Partie eingeladen.

Der 76-Jährige kam vor der Partie allein mit einem Einlaufkind an der Hand auf den Platz. Rund 60.000 Fans feierten ihn stehend mit großem Applaus. Es folgt die Vereinshymne "You'll never walk alone".

Legende Steven Gerrard erklärte vor der Partie, dass er jede Minute genießen wolle. "Es fühlt sich immer noch wie ein ganz besonderer Ort an", sagte auch Fernando Torres: "Und es ist ein besonderer Tag für Sven."