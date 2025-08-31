Anzeige
premier LEague

Premier League - Nächste Pleite für Manchester City: Brajan Gruda und Brighton & Hove Albion ärgern Pep Guardiola

  • Aktualisiert: 31.08.2025
  • 17:22 Uhr
  • SID

Manchester City kommt in der Premier League nicht in die Spur. Am dritten Spieltag setzt es trotz Führung die zweite Niederlage - auch dank Brajan Gruda.

Der deutsche U21-Nationalspieler Brajan Gruda hat Manchester City in der englischen Premier League den nächsten Rückschlag zugefügt. Der 21-Jährige von Brighton & Hove Albion erzielte beim 2:1 (0:1) gegen die Citizens den späten Siegtreffer für die Mannschaft des deutschen Teammanagers Fabian Hürzeler.

Für City war es nach der Niederlage am vergangenen Wochenende gegen Tottenham Hotspur bereits die zweite Pleite im dritten Ligaspiel.

Erling Haaland (34.) hatte die Mannschaft von Startrainer Pep Guardiola zunächst in Führung gebracht. Jedoch hielt Brighton immer wieder stark dagegen und kam durch James Milner (67., Handelfmeter) zum verdienten Ausgleich.

Die Gastgeber kamen in der Folge immer wieder zu guten Chancen, Gruda (89.), nach einer guten Stunde von Hürzeler in die Partie gebracht, sorgte mit einer starken Aktion schließlich für Brightons ersten Saisonsieg. Der frühere Profi von Mainz 05 ließ City-Verteidiger Rayan Ait-Nouri ins Leere rutschen und traf ins leere Tor.

Anzeige
Anzeige

Das Wichtigste in Kürze

  • Premier League: 3. Spieltag im Überblick

  • Premier League: Die Tabelle

Anzeige
Anzeige

Erster Saisonsieg für Füllkrug und West Ham

Auch der deutsche Nationalstürmer Niclas Füllkrug durfte mit West Ham United erstmals in dieser Spielzeit über drei Punkte jubeln. Nach zwei Niederlagen in den ersten beiden Ligaspielen gewannen die Londoner bei Nottingham Forest 3:0 (0:0).

Füllkrug stand in der Startelf und wurde nach einer guten Stunde ausgewechselt, die Treffer erzielten Jarrod Bowen (84.), Lucas Paqueta (88., Foulelfmeter) und Callum Wilson (90.+1).

Fußball: Mehr News
2232072235
News

Neues Toptalent: Liverpools Juwel schreibt Geschichte

  • 31.08.2025
  • 09:11 Uhr
Manchester United
News

Kommentar: ManUtd braucht einen radikalen Schnitt

  • 28.08.2025
  • 15:11 Uhr
Erling Haaland
News

Haaland nimmt überraschende Trikot-Änderung vor

  • 27.08.2025
  • 12:58 Uhr
Liverpool, England, August 15, 2025: Florian Wirtz of Liverpool looks on during the Premier League 2025 match between Liverpool and Bournemouth at Anfield Stadium. (Photo by Kobie Abott Sports Pres...
News

Wirtz: Liverpool eine "größere Herausforderung" als Bayern

  • 24.08.2025
  • 20:06 Uhr
Supertalent: Max Dowman
News

Mit 15 Jahren: Arsenal-Juwel feiert Debüt

  • 24.08.2025
  • 11:11 Uhr
Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier League
News

Palhinha trifft: Spurs schocken ManCity auswärts

  • 23.08.2025
  • 15:47 Uhr
Füllkrug Cucurella
News

Premier League: Hartes Füllkrug-Foul gegen EM-Buhmann Cucurella

  • 23.08.2025
  • 01:42 Uhr
Gyökeres
News

Gyökeres ist ein Flop und City hat den Titel sicher

  • 21.08.2025
  • 09:07 Uhr
Premier League Manchester United, ManU v Arsenal Kai Havertz of Arsenal in action during the Premier League match Manchester United vs Arsenal at Old Trafford, Manchester, United Kingdom, 17th Augu...
News

Bitterer Rückschlag: Havertz droht langer Ausfall - Arsenal hat wohl bereits Ersatz

  • 21.08.2025
  • 09:04 Uhr
Will weg: Alexander Isak
News

Brisanter Post: Isak erhebt schwere Vorwürfe

  • 20.08.2025
  • 10:46 Uhr