5. Platz: Paris Saint-Germain

In der wohl letzten Saison mit Kylian Mbappe will PSG - wie jedes Jahr - in der Champions League wieder ganz vorne mitmischen. Die heimische Liga hat der Klub fast sicher im Sack, der Fokus liegt klar auf Europa. Es scheint, als hätte sich eine Einheit gefunden. Umso ärgerlicher, dass ausgerechnet Mbappe gegen Barca schwächelte und nun ein Sieg im Camp Nou her muss. © 2024 Getty Images